Einspruch! Wer so argumentiert, hat weder das Wesen des Judentums, des Antisemitismus noch Deutschlands verstanden oder begreifen wollen. Denn der Antisemitismus richtet sich zwar in erster Linie gegen Juden, doch er ist kein jüdisches Gebrechen, sondern ein Krankheitssymptom der Gesellschaft insgesamt. Es signalisiert, ähnlich wie Fieber, dass der ganze Körper malade ist. Nicht allein Hebräer, Liberale, sexuelle Minderheiten, Reiche, Arme, Ausländer sind betroffen. Am Ende wird jeder davon eingeholt und existenziell bedroht, wie Pastor Dietrich Bonhoeffer es in Predigten, in seinem Wirken sowie dem Aufsatz „Die Kirche vor der Judenfrage“ aufwies.