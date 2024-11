Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Jürgen Overhoff:

Jürgen Overhoff ist Bildungshistoriker. Er lehrt an der Universität Münster.

Manchmal ist es besonders modern, wenn man unmodern ist. Wenn man also nicht dem radikalen Wandel das Wort redet, sondern unaufgeregt und ruhig an dem festhält, was sich über Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte bewährt hat und nach wie vor gültig ist. Auch das Alte kann schließlich zeitgemäß und von Belang sein. Man kann eine solche Haltung als traditionsverhaftet bezeichnen – oder einfach nur als besonnen und vernünftig.

Am Alten festhalten, wenn es zufriedenstellend ist Mit Edmund Burke, dem Begründer des aufgeklärten Konservatismus, ließe sich selbstbewusst sagen: „Nur mit unendlicher Vorsicht sollte man das einzureißen oder umzubauen wagen, was über einen sehr langen Zeitraum hinweg den gemeinsamen Zwecken der Gesellschaft in einem halbwegs erträglichen Maße gedient hat – wenn man keine anderen Vorbilder oder Muster eines ausgewiesenen Nutzens vor Augen hat.“