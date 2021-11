Die konsequenteste Form der Nostalgie ist die Rückkehr in die Steinzeit. Kein Wunder daher, dass sich „Steinzeiternährung“ wachsenden Zuspruchs erfreut. Das in den USA entwickelte „paleo food“ verschmäht die Erzeugnisse von Ackerbau und Viehzucht, setzt stattdessen auf alles, was man jagen und sammeln kann. Recht so! Es hat sich herumgesprochen, dass die Geschichte der Menschheit ein einziger großer Irrweg war, und besonders die Moderne liegt als Fiasko vor unser aller Augen; da bleibt nichts übrig als: „Gehe zurück auf Los!“