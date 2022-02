So erreichen Sie Stefan aus dem Siepen:

Im Flugzeug begrüßt der Pilot vor dem Start über Lautsprecher die Passagiere. Dabei fällt der Satz: „Die errechnete Flugzeit beträgt eine Stunde und 20 Minuten.“ Vor ein paar Jahren hätte es noch geheißen: „Unser Flug wird eine Stunde und 20 Minuten dauern.“ Das ist, nicht nur für Sprachpedanten, ein festhaltenswerter Unterschied. Jeder weiß, dass der Kapitän die Flugzeit nicht selbst ausrechnet; doch bisher wahrte er den Schein und verkündete sie als eine eigene Erkenntnis. Solche Camouflagen werden ungebräuchlich, sie passen nicht zur immer vollständigeren Computerisierung. So tritt der Pilot nur noch als Bote auf, der bescheiden weiterreicht, was der Bildschirm ihm mitteilt. Immerhin sagt er noch: „Wir werden in Kürze starten“ statt: „Ich schalte gleich den Autopiloten ein.“ Doch warten wir ein paar Jahre ab.

Der moderne Arzt hat auf seinem Schreibtisch einen Computer stehen, und gelegentlich blickt er, während er mit dem Patienten spricht, auf den Bildschirm, um sich Rat und Stichwörter zu holen. Früher nahm man an, dass der Arzt „alles wusste“, denn er war nun einmal der Arzt; zwar lag das Lebensfremde dieser Annahme auf der Hand, doch man ließ sich guten Mutes darauf ein. Steigert sich jetzt das Vertrauen des Patienten, wenn der Arzt ihm mit schöner Offenheit zu erkennen gibt, dass er auf Hilfe angewiesen ist? Die meisten wünschen sich, von einem Menschen aus Fleisch und Blut behandelt zu werden, der sein Wissen nicht an eine Maschine delegiert. Sätze wie „Laut Computer haben Sie noch sechs Monate zu leben“ sind aus doppeltem Grund unwillkommen.