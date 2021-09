Al-Kuds, das steht im Arabischen für Jerusalem. 1979 hat Ayatollah Khomeini den Al-Kuds-Tag zum Ende des Fastenmonats Ramadan ins Leben gerufen, um an die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel während des Sechstagekrieges 1967 zu erinnern. Und um zur Eroberung Jerusalems und zur Zerstörung Israels aufzurufen. Extremistische muslimische Verbände nutzen die Demonstrationen am Al-Kuds-Tag, um gegen Juden zu hetzen, gemeinsam mit Neonazis und anderen Israelfeinden. Auf der Demonstration in Berlin, an der El-Hassan 2014 teilgenommen hat, waren die Parole „Israel vergasen! “ zu hören, ebenso „Sieg-Heil“-Rufe. „Jude, Jude, feiges Schwein, komm heraus und kämpf’ allein“, skandierten Teilnehmer. Man muss sich die Gesellschaft, in die man sich begibt, schon zurechnen lassen. Auch wer mit lauteren Absichten an einer solchen Veranstaltung teilnimmt, macht sich gemein.