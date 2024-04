Wenn ich auf Weine stoße, die mit Namen wie „Zen“, „Eden“ oder „Chaudes Lumières“ (warme Lichter) versehen sind, löst das bei mir in der Regel keinerlei Interesse aus, sie zu probieren. Im Gegenteil: Ich habe zwar ein gewisses Verständnis dafür, dass sich Winzer angesichts der schwierigen Lage auf dem Weinmarkt einiges einfallen lassen müssen, um noch irgendwie aufzufallen. Aber muss man dafür wirklich so tief in die esoterische Mottenkiste greifen? Unwillkürlich hat mich das auch an einen mir persönlich bekannten Winzer erinnert, der gerne erzählt, dass er sich manchmal in seinen Weinberg setzt, um den Reben zuzuhören. Die teilten ihm dann mit, wie es ihnen gehe und was er gegebenenfalls für sie tun könne. Hmmhh …

Biodynamie – alles ein bisschen mysteriös Wenn ich einen Wein trinke, möchte ich jedenfalls weder fernöstlich erleuchtet noch ins Paradies katapultiert werden. Dennoch haben diese drei Weine mein Interesse geweckt, denn sie kommen von der im Alsace beheimaten Domaine Jean Paul Schmitt, deren Weine mich in den vergangenen Jahren einige Male regelrecht begeistert haben.