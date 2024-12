Ein Historiker leitet aus der Vergangenheit ab, was in der Zukunft geschehen könnte. Und wir Politiker liefern ihm den Stoff dazu. Der Historiker beschreibt, was unsere Vorgänger gemacht haben, und gibt uns Rat, was wir tun könnten, damit die Zukunft besser wird als das Heute.

Genau deshalb ist Andreas Rödders neues Buch so wichtig. Unter dem Titel „Der verlorene Frieden. Vom Fall der Mauer zum neuen Ost-West-Konflikt“ legt er eine Analyse vor, deren zentrale Frage auch uns Politiker beschäftigt: Warum hatte die Friedensordnung von 1990 keinen Bestand? Was ist geschehen, dass das „Ende der Geschichte“, wie es Francis Fukuyama 1991 postulierte, nur eine kurze Episode blieb?