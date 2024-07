Untergangslust liegt im lauwarmen Sommerlüftchen; eine letale Schwüle, die in die Tristesse der Sauregurkenzeit fällt. Dabei geht es diesmal gar nicht so sehr um das sanfte Kriegsgeheul, das seit Monaten schon vom russischen Almetjesk bis hinüber nach Arlington zu hören ist – zumindest für die Hypersensiblen unter uns scheint es vernehmbar. Auch geht es nicht um die erigierte Faust eines Donald Trump oder um dessen billiges Remake durch den Compact-Chef Jürgen Elsässer. Und schon gar nicht wollen wir an dieser Stelle in die Moritat von Mackie, Malek, Mazhar oder sonst einem Messerstecher einstimmen, wie man sie sich als Schauerballade in Wedel oder Bad Oeynhausen vorsingt.

All diese Götterdimmer ließen sich gewiss genüsslich weiter raufdrehen. Seit geraumer Zeit schließlich lebt die Welt rechts wie links der demokratischen Mitte jenseits des lebensbejahenden Lustprinzips. Nicht minder beunruhigend sind daher auch jene Utopisten des anschwellenden Unglücks – und allein um die soll es hier gehen –, die in den ganz gewöhnlichen Feuilletonstuben oder in den Eckzimmern philosophischer Lehranstalten zuhause sind.