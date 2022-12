Die Geschichte rund um Pandemie und Corona-Virus ist kurz vor dem Aus. Und am Ende steht, wie wohl jedes Mal, eine wichtige, einst von Julius Caesar überlieferte Frage: „Et tu, Brute? – Auch Du, mein Sohn Brutus?“ An den Iden des März nämlich wird der König gestürzt – und das nicht von Krethi und Plethi, sondern, so ist es Brauch von Alters her, aus seinem unmittelbarsten Umfeld.

Nun ist es im aktuellen Fall aber nicht der Sohn, es ist wider Erwarten eine Frau: „Auch Du, meine Tochter Isabella?“, lautet somit die an aktuelle Gegebenheiten angepasste historische Fragestellung des Caesaren. Denn die natürlich nur sprichwörtliche Königsmörderin ist eine an der Universität Genf forschende deutsche Virologin, die auf den eigentlich harmlos klingenden Namen Isabella Eckerle hört.