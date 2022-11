So erreichen Sie Ben Krischke:

Treffen sich ein Karnevalist, ein Bestatter und ein Travestie-Künstler: Was klingt wie der Anfang eines Witzes, ist ungefähr das Konzept hinter der Regierungskampagne „Ich schütze mich“. 84 Menschen – „normale Leute“, keine Schauspieler, wie betont wird, die stellvertretend für 84 Millionen Bundesbürger stehen sollen – bekennen sich auf Plakaten, im Radio und in Videobeiträgen einzeln dazu, sich weiterhin vor einer Corona-Infektion schützen zu wollen. Chapeau! Denn so eine Corona-Infektion ist wahrlich alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, wie ich aus eigener Erfahrung zu berichten wüsste.

Selbstverständlich kostet so eine umfangreiche Kampagne viel Geld. Angesichts der vielen Milliardenpakete, die in den vergangenen Monaten von der Ampelregierung geschnürt wurden, fällt „Ich schütze mich“ aber auch nicht mehr groß ins Gewicht. Ein paar Millionen Euro sollen es wohl sein; nicht mehr als Peanuts für die „Zeitenwende“-Regierung, die bekanntermaßen sehr gut darin ist, das Geld anderer Leute auszugeben; namentlich des Steuerzahlers. Aber das ist eine andere Diskussion. Und irgendwie muss der teure Anbau des Kanzleramts eben finanziert werden.