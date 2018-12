Im Februar 2017 schickt der Spiegel seinen Starreporter Claas Relotius nach Fergus Falls, eine kleine Stadt im Mittleren Westen der USA. Der deutsche Journalist soll dort mehrere Wochen unter den Einheimischen leben, um dem Rätsel des ländlichen Amerika und seiner Trump-begeisterten Bewohner auf den Grund zu gehen. Tatsächlich trifft Relotius im Bundesstaat Minnesota auf eine stattliche Reihe von Hinterwäldlern, die jedes Klischee über das rückständige Provinzlertum ruraler Republikaner-Wähler zu bestätigen scheinen. Nachzulesen ist der Bericht dieser Expedition in einer Spiegel-Ausgabe vom März 2017 unter dem Titel „In einer kleinen Stadt“ – in der Unterüberschrift heißt es raunend: „Ein Monat unter Menschen, die sonntags für Donald Trump beten“.

Nie eine Frau, nie am Meer?

Der inzwischen als gewerbsmäßiger Märchenerzähler enttarnte Relotius hatte aber offenbar nicht damit gerechnet, dass die Bewohner von Fergus Falls keineswegs jene Provinzdeppen sind, als die er sie darstellt. Zwei von ihnen, Michele Anderson und Jake Krohn, haben die Rechercheergebnisse des Spiegel-Reporters nachverfolgt und zerpflücken dessen Artikel nach Strich und Faden. Am schönsten ist dabei eine Passage über einen angeblichen Waffennarren namens Andrew Bremseth, der mit seinen 27 Jahren noch nie mit einer Frau zusammen gewesen und auch noch nie am Meer gewesen sei. Anderson und Krohn warten in ihrem Beitrag mit einem Foto von Bremseth auf, das ihn mit seiner langjährigen Freundin Amber am Meeresufer zeigt.

Tatsächlich erfährt man in der Gegenrecherche von Michele Anderson und Jake Krohn deutlich mehr über eine Kleinstadt im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten als in den meisten Betroffenheitsstücken aus deutscher Produktion. Von Relotius‘ Räuberpistole ganz zu schweigen. Oder wie der Kollege Sascha Lehnartz von der Welt auf Facebook schreibt: „Das ist auf beinah tragische Weise hochkomisch. Man fragt sich nach der Lektüre dieses Stücks nur, wie irre gut der Text über Fergus Falls hätte werden können, wenn Relotius tatsächlich mit Bewohnern gesprochen hätte.“ Aber lesen Sie am besten selbst.



Auch für „Cicero“ hat der Reporter zwischen 2012 und 2016 gelegentlich als freier Autor geschrieben. Wir überprüfen die Artikel.