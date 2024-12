Einer der liebsten Anti-Helden in der deutschen Publizistik ist Elon Musk. Über die charakterlichen Eigenschaften des angeblich „reichsten Mannes der Welt“ kann man gern unterschiedlicher Meinung sein. Fest steht allerdings: Der gebürtige Südafrikaner zählt zu den größten Innovatoren der Gegenwart – von E-Mobilität über kommerzielle Raumfahrt bis hin zu einem Unternehmen, das Systeme zur Vernetzung des menschlichen Gehirns mit Maschinen entwickelt.

Musk ist also zweifelsfrei „progressiv“ im Wortsinn: ein Voranschreiter. Wenn seine Neigung zur Disruption ausgerechnet die sich selbst als „progressiv“ verstehende Linke regelmäßig in Wut und Verzweiflung stürzt, macht das deutlich, wie sehr klassisch linke Parteien den Anschluss an die Moderne verloren haben – auch und vor allem in Deutschland, wo Musk wegen seiner Nähe zu Donald Trump besonders leidenschaftlich gehasst wird.

Strukturelles Megaproblem

Als Christian Lindner in einer Talkshow unlängst behauptete, die Bundesrepublik könne durchaus eine „Prise“ Musk vertragen, ergoss sich denn auch prompt eine Welle der Empörung über den FDP-Chef. Ähnliche Reaktionen hatte sein zuvor lanciertes „Wirtschaftspapier“ ausgelöst, welches letztendlich zum Bruch der selbsternannten „Fortschrittskoalition“ führte. Ob es womöglich gute Gründe für den Lindner-Vorstoß gab (und gibt), wurde hingegen kaum diskutiert. Dabei wird man kaum ausblenden können, dass Deutschland unter einigen ganz grundsätzlichen Fehlentwicklungen leidet, die sich inzwischen zu einem strukturellen Megaproblem addiert haben.

Wer jetzt – wie insbesondere Olaf Scholz und seine Partei – so tut, als ob alles beim Alten bleiben könne, wenn nur endlich die elende Schuldenbremse geschleift wird, streut der Bevölkerung bewusst Sand in die Augen. Tatsächlich sind die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes innerlich schon viel weiter als SPD und Grüne, die sich mit jedem weiteren Tag nicht nur als strukturkonservative, sondern als regelrecht rückwärtsgewandte Parteien erweisen. Wann ist eigentlich aus den Reihen der Sozialdemokraten zuletzt mal ein Gedankenansatz darüber entwickelt worden, wie ein moderner, effizienter Sozialstaat unter den Nebenbedingungen der von Scholz höchstpersönlich ausgerufenen „Zeitenwende“ aussehen könnte? So wenig Aufbruch war selten – und das ausgerechnet jetzt, wo unser Land sich tatsächlich neu erfinden müsste.

Der Mut der Bürgerlichen

Mein Kollege Ben Krischke spürt in unserer Titelgeschichte der Frage nach, warum die heutige Linke so gestrig wirkt. Sein Fazit: Die linksgrüne Hegemonie geht zu Ende – und schafft Platz für etwas Neues, von dem noch unklar ist, wie es konkret aussehen wird. Günstige Zeiten für eine bürgerliche Renaissance also, doch dafür brauche es „den Mut der Bürgerlichen“, sich nicht einschüchtern zu lassen von jenen, die den Nimbus des Progressiven aus Bequemlichkeit verspielt haben.

