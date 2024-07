Jugendliche ohne Schulabschluss

Auskunft gibt eine Statistik der Jobcenter. Ihr zufolge haben in Deutschland knapp 2,9 Millionen junge Erwachsene zwischen 20 und 34 Jahren keine abgeschlossene Ausbildung. Sie sind auf dem Arbeitsmarkt kaum vermittelbar, weil ihnen grundlegende Fertigkeiten in der deutschen Sprache und im Alltagsrechnen fehlen. Man kann vermuten, dass ihnen eine Ausbildung verwehrt war, weil sie die Schule ohne Abschluss verlassen hatten. Die Industrie- und Handelskammer berichtete, dass viele Firmen und Handwerksbetriebe unter dem Druck des Fachkräftemangels mit solchen jungen Menschen trotzdem Lehrverträge abgeschlossen haben. In den meisten Fällen musste der Vertrag wieder aufgelöst werden, weil die Auszubildenden an den Anforderungen der Berufsschule scheiterten.