Wegen der verheerenden Brände in Kalifornien musste die Oscar-Academy die Bekanntgabe ihrer diesjährigen Nominierungen zweimal verschieben. Die Mitglieder sollten dadurch mehr Zeit zum Abstimmen erhalten. Doch seit gestern steht nun offiziell fest, welche Künstler und Produktionen sich Hoffnungen auf die begehrteste Trophäe der Filmbranche machen dürfen. Großer Favorit ist „Emilia Pérez“. Das französische Musical um einen mexikanischen Drogenboss, der seinen eigenen Tod vortäuscht, um anschließend als Transfrau weiterzuleben, wurde in 13 Kategorien nominiert. Doch auch hierzulande darf gejubelt werden. Zwei Koproduktionen und ein rein deutscher Film werden bei der 97. Oscar-Verleihung am 2. März in Los Angeles ins Rennen gehen.

Grund für den Blätterwald, den Eindruck entstehen zu lassen, dem hiesigen Filmschaffen ginge es bestens. Doch der Patient „Deutscher Film“ ist krank. Und das nicht erst seit gestern. Seine wirtschaftlichen und ästhetischen Schwächen liegen vor allem an einer jahrzehntelangen Unterfinanzierung seitens der staatlichen Filmförderung. Darüber hinaus beschränkt eine die Kreativität lähmende Fördertopf-Bürokratie Mut und Willen der Künstler so stark, dass nur wenigen Ausnahmeproduktionen der Siegeszug in die ausländischen Kinos, Festivalprogramme und Wettbewerbe gelingt. Die drei von der Academy nominierten Produktionen sind solche Raritäten. Die lucky few.

„Die Saat des heiligen Feigenbaums“ des Regisseurs Mohammad Rasoulof ist nominiert in der Kategorie „Bester internationaler Film“. Er entstand im Iran. Um einer achtjährigen Haftstrafe zu entgehen, floh Rasoulof im Frühling vergangenen Jahres aus seiner Heimat nach Deutschland, wo die Postproduktion stattfand. Die Stärke dieser iranisch-französisch-deutschen Koproduktion liegt in ihrer mitreißenden, universellen Geschichte. Sie veranschaulicht die fatalen Auswirkungen totalitärer Regime auf Individuen und ganze Familien: Im Jahr 2022 wird ein strenggläubiger Familienvater zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran ernannt. Kurz vorher verstarb die von der Sittenpolizei verhaftete kurdische Iranerin Jina Mahsa Amini. Ihr Tod löst eine landesweite Protestwelle gegen die Staatsführung aus.

Zwischen dem angepassten Vater und seinen beiden empörten Töchtern im Teenageralter entwickelt sich ein erbitterter Konflikt, den die Mutter zu schlichten versucht. In Rasoulofs meisterhaften Mischung aus Drama und Politthriller wird die Familie zum Spiegel des politischen Systems. Kritiker dieser Nominierung könnten argumentieren, dass dieser Film streng genommen ein iranischer und eine inhaltliche Nähe zu Deutschland nicht vorhanden sei. Das politisch linke Lager hingegen wird diese Produktion als Beispiel gelungener Migrationspolitik nutzen. Auf das Image des deutschen Films im Ausland wirkt „Die Saat des heiligen Feigenbaums“ allemal positiv. Denn erzählt wird hier endlich jenseits der Reduktion auf die üblichen historischen Themen aus NS- oder Weltkriegsvergangenheit.

Die Gefahr des Schulterklopfens

Mit genau jenem klassisch-deutschen Sujet gelang dem aus Wolfsburg stammenden Regisseur Edward Berger vor zwei Jahren sein bislang größter Erfolg. Seine Adaption von Erich-Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“ gewann vier Oscars, darunter den für den besten internationalen Film. Mit acht Nominierungen – darunter in der prestigereichen Kategorie des besten Films – gehört Bergers Verfilmung von Robert Harris Bestseller „Konklave“ auch dieses Mal zu den Favoriten. Die amerikanisch-britische Koproduktion verwebt spannend die korrupten Machenschaften während einer fiktiven Papstwahl und bietet ein Starensemble um Ralph Fiennes, Stanley Tucci und Isabelle Rossellini.

Der deutsche Thriller „September 5“ hat ebenfalls Chancen auf eine Auszeichnung in Los Angeles. Das Autorenteam, bestehend aus Regisseur Tim Fehlbaum und den Autoren Moritz Binder sowie Alex David, erhielt eine Nominierung für das beste Originaldrehbuch. Aus Sicht einer Crew des amerikanischen Senders ABC wird hier das Olympia-Attentat von 1972 in München erzählt. Als am Morgen des 5. Septembers die Frühschicht Schüsse aus der israelischen Mannschaftsunterkunft hört, beginnt sie über die 21-stündige Geiselnahme durch Mitglieder der palästinensischen Terrorgruppe „Schwarzer September“ zu berichten. Erstmals wird ein Terroranschlag live im Fernsehen übertragen. Die Bilder gingen um die Welt. 900 Millionen Zuschauer verfolgten das Attentat. Fehlbaums Film kombiniert geschickt dokumentarisches Material mit Spielszenen und hinterfragt dabei unter anderem die Rolle der Medien sowie deren Wahrheitsgehalt im digitalen Zeitalter.

Ob eine dieser drei Produktionen am 2. März im Dolby Theatre am berühmten Hollywood Boulevard ausgezeichnet wird, sei dahingestellt. In einer Hinsicht aber sind alle Gewinner: Das Film-Trio präsentiert durchaus das künstlerische Potenzial Deutschlands. Kulturpolitisch besteht jedoch die Gefahr, dass man sich angesichts der Nominierungen in den einschlägigen Gremien und Institutionen einmal mehr gegenseitig auf die Schultern klopft. Dann wäre dieses eigentlich erfreuliche Ereignis kontraproduktiv. Denn so weiterzumachen wie bisher, bedeutet definitiv kein Happy End für den deutschen Film.