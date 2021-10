„Leider verstehen die Römer nur eine Sprache, die des Krieges! Und Krieg ist nun mal Frauensache!“ Mit diesen Worten gibt die Amazone Matrjoschkowa Asterix zu verstehen, was sie von seinem Plan hält, die Offensive der Römer mit „gallischer Diplomatie“ zu kontern: nämlich nichts. Damit sind die Themen des neuesten, des 39. Asterix-Bandes gesetzt: Krieg und die holde Weiblichkeit. Traditionell ist jedes zweite Heft ein Reiseabenteuer, und so werden Asterix, Obelix und Miraculix auch diesmal in die Fremde geschickt.

Im Land der Samaten, das Schauplatz der Geschichte ist, herrscht ewiger Winter. Die Bewohner bauen schaurige Götzenbilder, sprechen ein merkwürdiges Idiom mit genuscheltem E, leben in Holzhütten – und praktizieren das Matriarchat. Während die Männer das Haus hüten und dort allen möglichen Verrichtungen nachgehen, sind ihre Frauen als wilde Amazonen für die Kriegsführung zuständig. Dieses Geschäft erledigen sie mit bewundernswerter Effizienz, allerdings buchstäblich mit dem Holzhammer.

Dunkleres Timbre als die Klassiker

Der fünfte Asterix-Band aus der Feder der jungen Goscinny- und Uderzo-Adepten Jean-Yves Ferri und Didier Conrad bricht mit einer geheiligten Tradition der Reihe: Normalerweise geht es bei den Raufereien zwischen Galliern und Römern zünftig zur Sache, aber am Ende verlassen alle lebendigen Leibes das Schlachtfeld. Diesmal müssen etliche römische Legionäre dran glauben, als Obelix einen riesigen Felsbrocken gegen die Brücke schleudert, auf der sie gerade einen eisigen Fluss überqueren. Sind es die Zeitläufte, die auch auf die Abenteuer unserer Lieblingsgallier einen düsteren Schatten werfen? Oder meinen die Heftmacher, angesichts der mit ihren Helden gereiften Leserschaft die kathartische Harmlosigkeit der Gewalt, die einst Goscinny und Uderzo zur Signatur von Asterix gemacht hatten, ad acta legen zu können?

Dazu passt jedenfalls, dass „Asterix und der Greif“, wie alle von dem neuen Duo verantworteten Hefte, auch optisch ein dunkleres Timbre hat als die Klassiker. Zeichner Didier operiert gleichwohl auf Augenhöhe mit dem Gründervater Uderzo. Den verwegenen Plan, eine Invasionsstreitmacht ins Land der Sarmaten zu schicken, fassen die Römer, weil Cäsar den sagenhaften Greif nach Rom schaffen lassen will. Angeführt wird das Himmelfahrtskommando von dem konfusen Geographen Globulus, dem simpel gestrickten Gladiator Ausdimaus und dem heillos überforderten Zenturio Brudercus.

Evidenzbasiertes contra Verschwörungstheorien

Globulus, der das Antlitz von Michel Houellebecq trägt und streng evidenzbasiert denkt, streitet sich mit dem abergläubischen Gladiator, während im Heer Verschwörungstheorien kursieren, die der grüngesichtige Legionär Fakenius in die Welt setzt. Die Konstellation ist durchaus vielversprechend, aber man fragt sich angesichts mancher doch eher müder Wortwitze, was wohl der große Goscinny und die nicht minder große, kongeniale Übersetzerin Gudrun Penndorf aus ihr herausgeholt hätten.

Überhaupt die Übersetzung. Das gleich zu Beginn auf der Karte als „Barbaricum“ markierte Land der Sarmaten mit seinen tief verschneiten Wäldern, durch das die Wölfe rudelweise streifen, ist natürlich Mütterchen Russland. Das wird dem Leser spätestens klar, wenn ihm die Amazonen namentlich vorgestellt werden: Kalaschnikowa und eben Matrjoschkowa. Der mit Miraculix befreundete Schamane heißt Terrine, der Mann, der aus gegorener Stutenmilch Käse fabriziert, Margarine. Auch die Onomastik stellt also den bekannten Kosmos auf den Kopf: Namen, die auf „-ine“ enden, tragen im gallischen Dorf die Gattinnen unserer Helden wie die First Lady Gutemine. Der Witz funktioniert allerdings nur, wenn man weiß, dass im Französischen viele russische Namen ebenfalls auf „-ine“ enden: Vladimir Poutine heißt bei unseren Nachbarn der Zar im Kreml.

Asterix und das unvermeindliche Festmahl

Asterix hatte immer schon auch politische Botschaften im Gepäck. Als die Pickelhauben tragenden Westgoten 1963 im Osten ihr Unwesen trieben, wirkten noch die Ressentiments der deutsch-französischen Erbfeindschaft nach. Später waren die unternehmungslustigen Helden Asterix und Obelix Handlungsreisende in Sachen Völkerverständigung. Mit dem Feminismus musste sich Asterix gleich mehrfach herumschlagen.

Was wollen uns Ferri und Conrad jetzt mit ihrer Russland-Geschichte sagen? Dass früher oder später jeder Versuch westlicher Mächte, den russischen Bären zu zähmen, in der Weite der Tundra steckenbleibt? Oder dass die Zukunft einer franko-russischen Liaison gehört, wie sie Obelix anzubahnen scheint, als er der Amazone Kalaschnikowa zum Abschied einen Zettel mit seiner Adresse in die Hand drückt? Am Ende, soviel sei verraten, dürfen unsere Gallier das unvermeidliche Festmahl feiern. Römer mögen ertrinken und die Piraten diesmal ungeschoren davonkommen, manche Asterix-Tradition ist so heilig, dass auch Ferri und Conrad daran nicht rütteln können.