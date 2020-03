Der größte Comic, den ich kenne, ist jener, den der gerade verstorbene Zeichner Albert Uderzo und sein kongenialer Kompagnon und Texter René Goscinny geschaffen haben. Asterix und sein dicker Freund Obelix haben mich von klein auf in den Bann gezogen. Jahrelang habe ich wieder und wieder und wieder in diesen Heften gelesen. Sie bald zum Teil auswendig gekonnt, besser als Schillers Glocke. Und immer wieder etwas Neues entdeckt, was mein kindlicher Verstand vorher noch nicht erfasst hatte. Da ist so viel Lebensklugheit, Kultur, Esprit, Wortwitz, Situationswitz, Weisheit und Herzenswärme in diesen Geschichten um die beiden Gallier und ihr ganzes schrulliges Dorf. Mit dieser Geistesfülle können die meisten oftmals leider eindimensionalen und gedankenschütteren Texte der Gegenwartsliteratur nicht im Ansatz mithalten.