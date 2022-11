Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Eine Woche nach einer ARD-Themenwoche mit dem Titel „Wir gesucht – Was hält uns als Gesellschaft zusammen?“ fällt ausgerechnet den Chefs der ARD-Sender eine plausible Antwort schwerer denn je. In Berlin wie in Frankfurt am Main sitzt das Misstrauen der Insassen der Anstalten in die Weisheit ihrer Geschäftsleitungen tiefer denn je. Ultimativ verlangt die Arbeitsebene von ihren Hierarchen Antworten, die es, wenn überhaupt, nur in unzureichender Dosierung und Glaubwürdigkeit gibt.

Florian Hager ist noch keine neun Monate im Amt als Intendant des Hessischen Rundfunks (hr), da sieht er sich bereits einem Aufstand seiner Fernseh-Kreativen gegenüber, die ihm und seiner Geschäftsleitung per offenem Brief idiotische und zerstörerische Personalentscheidungen vorwerfen. Teilnehmer der jüngsten Krisensitzungen mit bis zu 600 Anwesenden glauben, der 46-Jährige beginne erst jetzt zu begreifen, worauf er sich mit dem Funkhaus am Dornbusch eingelassen hat und in welch desolatem Zustand sein Sender tatsächlich ist – finanziell, vor allem aber im Hinblick auf seine dysfunktionalen inneren Strukturen mit ungeeigneten Vorgesetzten, die freilich meist nur noch „Teamleiter“ heißen und offiziell voll auf „Achtsamkeit“ und „Diversity“ gepolt sind (mehr zur aktuellen Zuspitzung im hr an dieser Stelle in den nächsten Tagen).