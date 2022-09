Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

DDR-Bürger wussten, welches Risiko sie eingingen mit kritischen, systemkritischen Eingaben gar an alle möglichen Stellen vom Kombinat bis zum Staatsrat. Manche schickten sarkastisch gleich einen Durchschlag mit für das Ministerium für Staatssicherheit. Ärger mit der Stasi war gerade in Fällen tiefer Verzweiflung quasi eingepreist – Hauptsache, es passierte überhaupt etwas. Neu ist hingegen die Erkenntnis, dass man als Bundesbürger 32 Jahre nach Abwicklung dieses Unrechtsstaates auch mit einer Eingabe an eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ein bis dato unvorstellbares Risiko eingeht. Die Eingabe könnte ausgerechnet in den Händen jener landen, um die es geht, die Auslöser und Verursacher der Beschwerde. Und das nicht etwa, weil jemand die Post an den Sender abgefangen, geöffnet und umgeleitet hätte, sondern ganz bewusst vom Empfänger selbst so veranlasst.

Glaubt man den jüngsten und bisher unbestrittenen Schilderungen aus dem NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein, wäre dies auf Veranlassung der Politikchefin um ein Haar geschehen. Ein schlimmerer Verrat am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und an den Menschen, die ihn finanzieren, ist kaum denkbar. Sieht man noch, wer ihn nach vorliegenden Unterlagen begehen wollte, fällt man endgültig vom Glauben ab. Noch mehr als im Falle des Berliner rbb hätte jeder Drehbuchautor ein Filmprojekt mit solchen Kieler Szenen und Charakteren als idiotisch und unrealistisch zurückerhalten, verbunden mit dem guten Rat, sich einen anderen Job zu suchen. Selbst frei erfundene Geschichten müssen ja ein Minimum an Realitätsnähe aufweisen. Doch dieser Fall belehrt uns erneut eines Besseren.