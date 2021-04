Alaa al-Aswani ist einer der wichtigsten Schriftsteller und Intellektuellen der arabischen Welt. Seine Bücher „Der Automobilclub von Kairo“ oder „Der Jakubijan-Bau“ sind Bestseller. Gerade ist im Hanser-Verlag sein neuer Roman „Die Republik der Träumer“ erschienen, ein großes, trauriges Buch, den wilden Tagen des Protests auf dem Tahrir-Platz gewidmet, den Tagen der Revolution, in der sich die Ägypter 2011 – nach fast 30 Jahren Diktatur – von Hosni Mubarak befreiten. Heute lebt der 63-jährige al-Aswani im Exil in New York, verfolgt von dem neuen autokratischen Regime des Generals al-Sisi in Kairo. Das ist die wahre Tragödie des Arabischen Frühlings: Nach dem frischen Wind der Freiheit 2011 ist heute nicht nur Ägypten von noch stärkeren Repressionen und brutaleren Diktaturen betroffen. Auch deshalb heißt ein anderes neueres Buch al-Aswanis „The Dictatorship Syndrome“, ein Text über die fatale Verweigerung der Freiheit, die in allen Epochen und Kulturen verbreitet ist. Stefano Vastano hat mit Alaa al-Aswani gesprochen.

Herr al-Aswani, Sie haben 2019 einen fulminanten Essay geschrieben mit dem Titel „The Dictatorship Syndrome”. Die Diktatur als politische Krankheit?