1. Mai - Vom Bombenanschlag bis zum Straßenfest

Am 1. Mai 1886 streikten in den USA Arbeiter für die Durchsetzung des Achtstundentages. In der Weimarer Republik zeigte der „Blutmai“ , wie tief der Graben zwischen SPD und KPD war. Hitler machte den 1. Mai zum Feiertag. Die Geschichte des Tags der Arbeit in Bildern