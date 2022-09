Das scheint lange her zu sein. Inzwischen hat sich die Überzeugung breit gemacht, dass auch die Sprache „gerecht“ zu sein hat; und heute wird – in den öffentlich-rechtlichen und einigen privaten Medien, an Universitäten und im Behördenschriftverkehr – krampfhaft alles vermieden, was irgend als diskriminierend aufgefasst werden könnte. Wie so vieles an der woken Ideologie ist auch dieser neue Sprachpurismus aus dem amerikanischen Raum zu uns herübergeschwappt, und wie ein gelehriger Musterschüler versucht man, das Vorbild an Eifer und Beflissenheit noch zu übertreffen.