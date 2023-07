Zehn-Punkte-Programm der CDU/CSU - Ein Neuaufguss intellektueller Ödnis

Mit ihrem Zehn-Punkte-Plan „Unsere Agenda für Deutschland“ will die Union sich von Grünen und AfD gleichzeitig abgrenzen. Sie tut in ihrer Kritik an der Regierungspolitik so, als ginge es hauptsächlich um handwerkliche Probleme und nicht um Ideologie. Die CDU muss klar machen, was für eine Gesellschaft sie eigentlich will.