Das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ scheint alle politischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft zu setzen. Es ist eine auf die Parteigründerin und Namensgeberin zugeschnittene Kaderpartei, ein in der Bundesrepublik bisher unbekanntes Konstrukt. Das BSW wird von der einstigen Anführerin der „Kommunistischen Plattform“ in der Linkspartei am kurzen Zügel geführt. Wenn neue Landesverbände gegründet werden, ist das Ganze meist in weniger als einer Stunde vorbei. Die Medien müssen draußen bleiben.

Das BSW hat bundesweit nur etwas mehr als 500 Mitglieder. Die halten sich überwiegend an die Parole „Sahra befiel, wir folgen“. Innerparteiliche Demokratie sieht anders aus.