Das Bündnis Sahra Wagenknecht, eine Abspaltung der Partei Die Linke, steht als Gewinner der zwei Landtagswahlen in Ostdeutschland da. Erst vor einem Jahr gründete Wagenknecht, mit dem ehemaligen Finanzminister Oskar Lafontaine verheiratet, den Verein, der sie im Namen führt. Im Januar 2024 ging aus diesem die Partei hervor.

Wagenknecht war zwar Talkshowliebling und somit als öffentliche Ideengeberin eine der einflussreichen Figuren im politischen Betrieb Deutschlands, aber in der Linkspartei stets als Außenseiterin fernab jeder Machtoption gehalten worden.

Vorbilder Hegel und Marx

Nach strategischen Fehlentscheidungen der Parteiführerin Wissler, nämlich auch aus der Linken in Deutschland eine weitere – und damit überflüssige – zeitgeistige Partei im Stil der Grünen zu formen, mit postkolonialen Diskursen und der Gendertheorie, bricht Wagenknecht aus und bietet eine für viele Wähler verlockende Mischung – linke Sozialpolitik mit Umverteilung als zentralem Begriff, gepaart mit für rechts der Mitte stehende Wähler attraktiver harter Migrationsrhetorik. Ganz im Sinne ihrer philosophischen Vorbilder Hegel und Marx vollzieht sie eine Synthese und hebt die Widersprüche von These und Antithese somit elegant auf.

Gleichzeitig hat sie es der AfD überlassen, sich im Minenfeld der deutschen Diskurslandschaft Lädierungen zu holen. Elegant und unbeschadet können es sich die Christdemokraten in Koalitionen mit dem BSW einrichten. Denn sie können gleichzeitig Parteitagsbeschlüsse einhalten, die es ihr verboten hatten, mit der Linken als Rechtsnachfolgerin der DDR-Diktatur-Partei SED Bündnisse eingehen zu müssen. Überdies hat Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender eine Brandmauer zur AfD errichtet.

Ferner entfällt die Notwendigkeit, mit den zurzeit als toxisch empfundenen Grünen zusammenarbeiten zu müssen, da diese als Haupthemmnis in der Wirtschafts- und besonders der Migrationspolitik gelten. Sahra Wagenknecht hat eine beinahe geniale strategische Leistung vollbracht, sich selbst als Hauptbündnispartner zu empfehlen. Sie ist die eierlegende Wollmilchsau der deutschen Politik geworden.

Implizites Demokratiezeugnis

Mit dem Verweis, dass alle „demokratischen Parteien“ bitteschön nun Bündnisse miteinander eingehen mögen – und dies exkludiert, ohne sie namentlich zu nennen, die vom Verfassungsschutz beobachtete AfD –, wird Wagenknechts Partei implizit ein Demokratiezeugnis ausgestellt. Man kann es sich in Deutschland einfach nicht leisten, zwei inzwischen starke Parteien als undemokratisch zu brandmarken. Immerhin vereinen in Thüringen wie Sachsen AfD und BSW zusammen knapp 50 Prozent der Wähler auf sich.

Nur: Ist das Bündnis Sahra Wagenknecht demokratisch? Das darf stark bezweifelt werden, zumindest, was ihre Binnenstruktur angeht. Denn in Thüringen wie Sachsen zählt die Partei insgesamt kaum 150 Mitglieder und das, obwohl die beiden Bundesländer zusammen knapp 7 Millionen Einwohner haben, so viel wie Dänemark.

Nach den Landtagswahlen stehen nun mit Abgeordneten und deren Mitarbeitern (Sekretärinnen und sonstigen Helfern und wissenschaftlichen Assistenten) so viele Mitarbeiter auf der Lohnliste, wie die Partei Mitglieder hat. Mitglied kann nur auf Bewährung werden, wer von Wagenknecht handverlesen dabei sein darf. Somit gilt: In Anbetracht der wenigen Mitglieder und der gleichzeitig zu erwartenden Privilegien einer Politikerdiät als Abgeordneter werden die Vielzahl der Mitglieder Kader sein, die entweder in Parlamenten sitzen oder für Parlamentarier arbeiten.

Mitglieder, weil Wagenknecht sie will

Nicht die übliche Auslese der besseren Argumente im Wettbewerb der Mitglieder um bessere Ideen kann stattfinden, wie es in einer auf die Leitung des besseren Gedanken ausgelegten Demokratie zumindest idealtypisch der Fall ist. Vielmehr sind alle Mitglieder, so sie denn welche werden, nur in der Partei, weil Wagenknecht es so will. Kann dann vom BSW als einer „demokratischen Partei“ die Rede sein? Die Gnade der Mitgliedschaft wird wie vom Lehnsherrn verliehen. Es erinnert an Neofeudalismus. Sind die deutschen Grünen habituell Neofeudale, so ist es das BSW institutionell und konstitutionell. Demokratie geht anders. Wagenknecht selbst hätte eine Sahra Wagenknecht wohl eher nicht aufgenommen, wie es scheint.

Das BSW ist strukturell die am wenigsten demokratische Partei in ihrer Binnenstruktur, und daran ändert auch nichts, dass die CDU sich unnötig in die Bredouille gebracht hatte – zuerst durch die verheerende Migrationspolitik, für die von 2015 bis 2021 die christdemokratische Kanzlerin Merkel verantwortlich war, und jetzt, indem sie unter Merz vor allem zeigt, mit wem sie nicht regieren will. Somit treibt sie den Preis für eine Koalition mit Wagenknecht unnötig hoch.

Wagenknecht hat ihrerseits in vielen Talkshows klar gemacht, dass sie Deutschland inflationieren wollte, um der Solidarität mit den Euro-Südländern willen. So war es zu Zeiten der Euro-Krise, als die Währung für Deutschland zu schwach und für den Mittelmeerraum zu stark war. Sie war mithin offen für einen Wohlstandsverlust von Deutschen in der Eurozone aus Umverteilungsgründen, um überschuldeten Südländern die Austeritätspolitik zu ersparen.

Die Union lässt sich somit mit einer Politikerin ein, die die Binnenstruktur ihrer Partei durch Mitgliederauslese nicht gerade demokratisch führt und in wirtschaftspolitischen Fragen in keiner Weise bürgerlich, weil im Zweifel zuungunsten Deutschlands, entscheiden würde.