Wenn draußen demonstriert wird und drinnen Blasmusik spielt, dann ist in Bayern Wahlkampf. Am vorletzten Freitag im Januar, es sind noch exakt vier Wochen bis zur Bundestagswahl, haben die Freien Wähler in die Auerbräu-Festhalle im oberbayerischen Rosenheim geladen. Auf der Speisekarte stehen Wildgulasch, Kässpatzn und Currywurst, auf den Tischen die in bayerischen Wahlkämpfen obligatorischen Maßkrüge mit kleinen Fähnchen der Partei.

Wie bei den Freien Wählern üblich, wird auch in Rosenheim viel Tracht getragen, vor allem in der modernen Variante mit Alltagskleidung und Trachtenjanker. Das gilt freilich nicht für die Blasmusikkappelle, sieben Männer an der Zahl, sechs mit Blasinstrumenten und einer am Schlagzeug, der hier und da eine Kuhglocke als Instrument hervorholt. Es wird geblasen, getrommelt und geläutet, als wollten die Musiker vom „Beirer Blech“ die Freien Wähler auf Schallwellen nach Berlin tragen. Und wer, wie der Autor dieser Zeilen, den Bundestagswahlkampf der Freien Wähler bereits im Jahr 2021 begleitet hat, konnte an diesem Abend nicht nur ein, sondern gleich mehrere Déjà-vus erleben.

Drei Direktmandate sind das Ziel

Es ist nämlich der bereits dritte Anlauf der Freien Wähler im Rennen um den Bundestag. Auf kommunaler Ebene ist die Partei mit ihren komplizierten Strukturen aus Freien Wählern, die zum Beispiel nicht in der Bundespartei sind, und solchen, die da drin sind, weil sie nach Berlin wollen, eine feste Institution. Die Freien Wähler stellen viele Landräte und Bürgermeister. Auch auf Landesebene konnten sie in den vergangenen Jahren in mehrere Parlamente einziehen, sitzen zudem im Europäischen Parlament. In Bayern regieren sie seit 2018 gemeinsam mit der CSU, stellen dort den Vize-Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister in Person von FW-Chef Hubert Aiwanger und leiten das Kultus-, das Umwelt- und das Digitalministerium.

FW-Publikum in der Auerbräu Festhalle in Rosenheim

Nur für den Bundestag hat es bisher nicht gereicht. 2,4 Prozent der Zweitstimmen waren es 2021, was für eine Partei, die als sehr bayerische Truppe wahrgenommen wird, ein sehr gutes Ergebnis war. Allerdings auch eines, das noch weit entfernt war von der obligatorischen Fünfprozenthürde. Diese werden die Freien Wähler auch bei der kommenden Bundestagswahl nicht nehmen können. Allerdings hoffen Aiwanger und Weggefährten, drei Direktmandate zu holen, mit denen sie in Gruppenstärke in den Bundestag einziehen würden. Dritter Anlauf, drei Direktmandate: Womöglich sind aller guten Dinge ja tatsächlich drei, mag sich da manch Freier Wähler denken.

Bundesweite Wahl mit Fokus auf Bayern

Wiederum vier Freie Wähler stehen hier im Fokus: Peter Dreier, derzeit Landrat von Landshut, Indra Baier-Müller, Landrätin im Oberallgäu, Michael Wörle, Bürgermeister von Gersthofen (bei Augsburg), und FW-Chef Hubert Aiwanger, der im niederbayerischen Wahlkreis Rottal-Inn kandidiert, wo sich die Chancen für ihn deutlich erhöht haben, da der CSU-Platzhirsch Max Straubinger nicht mehr antritt. Ergo: Obwohl die anstehenden Wahlen bundesweite Wahlen sind, sehen die Freien Wähler das größte Erfolgspotenzial nach wie vor in Bayern – und stellen entsprechend auf.

Blasmusikgruppe „Beirer Blech“

Damit die Mission gelingt, brauchen die Freien Wähler in den entscheidenden Wahlkreisen – also dort, wo dieses Vorhaben nicht völlig unrealistisch ist – jede Stimme, die sie kriegen können. Doch die allermeisten Direktmandate gehen in Bayern bei Bundestagswahlen nach wie vor an die CSU. Bei den bayerischen Wählern sieht es nämlich so aus, dass sie den Freien Wählern auf Landes- und Kommunalebene zwar politisch einiges zutrauen, was sich im Wahlverhalten auch spiegelt, für den Bund aber setzen die Bayern primär auf die CSU. So war das auch im Jahr 2021. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, um nicht zu sagen: eigentlich ist das Ganze schon in Stein gemeißelt, dass es auch diesmal wieder so sein wird.

Die Aiwangerisierung der Union

Wenn es um die anstehenden Bundestagswahlen geht, haben die Freien Wähler zudem gleich mehrere Probleme: Es mag seltsam klingen, aber eines ist, dass es in letzter Zeit keine Skandale um Aiwanger gegeben hat – respektive Vorfälle, die sich zu solchen aufblasen ließen. Die Debatten um Aiwangers anfängliche Weigerung, sich in der Corona-Pandemie impfen zu lassen, sein lauter Auftritt bei der Heizungsdemo gegen die Grünen im Frühsommer 2023 („Wir holen uns die Demokratie zurück!“) und die Flugblatt-Recherchen der Süddeutschen Zeitung vor den bayerischen Landtagswahlen waren Ereignisse, die bundesweit für Schlagzeilen sorgten – und von denen die Freien Wähler stark profitieren konnten, weil die Solidarität für Aiwanger immer groß war. Aiwanger hat sich so mehr noch den Ruf eines konservativen Rebellen erworben.

Hinzu kommt, dass mit Friedrich Merz ein Spitzenkandidat für die Union antritt, der vieles von dem, wofür die Freien Wähler aktuell trommeln, in seinen Fahrplan ins Kanzleramt eingespeist hat, während CSU-Chef Markus Söder heute sehr konsequent tut, was in Bayern vor wenigen Jahren noch so etwas wie das Spezialgebiet von Hubert Aiwanger war: die Grünen als ideologischen Hauptfeind unter den etablierten Parteien zu markieren und keine Gelegenheit auszulassen, zu betonen, wie ideologiegetrieben und dilettantisch diese Partei sein soll. Anders formuliert: Während Aiwanger immer Aiwanger war und geblieben ist, macht die Union seit geraumer Zeit eine Art Aiwangerisierung durch, was der Popularität des Originals, das ist die Pointe, mehr schadet als nutzt.

Wer Koch, wer Kellner ist

Vieles von dem, , klang vor vier Jahren jedenfalls noch anders, noch mehr nach Angela Merkel und deutlich weniger nach Franz Josef Strauß. Wie viel Opportunismus da drinsteckt, lässt sich angesichts eines messbaren Rechtsrucks in der deutschen Gesellschaft – aber auch innerhalb der Europäischen Union und nicht zuletzt in den USA – durchaus diskutieren. Zumal die Brandmauer dazu führt, dass die Union vieles, was sie jetzt verspricht, nicht in der nötigen Konsequenz wird umsetzen können. Wodurch wiederum die Gefahr steigt, dass das Pendel, das derzeit nach rechts ausschlägt, nach ganz rechts durchrauschen könnte bis 2029.

Will in den Bundestag einziehen: Freie-Wähler-Politiker Sepp Hofer

Die Folge dieses Rechtsrucks aber ist, dass sich der konservative Wähler heute mehr als noch vor vier Jahren die Frage stellen muss, ob es wirklich Sinn macht, den Freien Wählern seine Stimme zu geben – obwohl die Gefahr groß ist, dass sich diese Stimme am Ende nicht im Parlament wiederfinden wird –, oder ob er stattdessen lieber für die Union stimmt, um seinen Teil beizutragen, dass CDU und CSU am Ende so stark werden, dass sie in einer wie auch immer gestalteten Regierungskoalition (voraussichtlich mit der SPD) umso mehr werden klarmachen können, wer hier Koch und wer Kellner ist.

Und dann wären da noch die FDP – samt Überlegung, den Liberalen die Stimme zu geben, damit sie über die Fünfprozenthürde kommen, um den künftigen Einfluss von Parteien links der Mitte zusätzlich zu schmälern – und die AfD als Projektionsfläche für all jene Wähler, die aber mal so richtig die Schnauze voll haben von der etablierten Politik. Wie man es auch dreht und wendet, die Freien Wähler haben, was die Bundespolitik angeht, heute ein quasi Begründungsproblem, warum man für sie stimmen sollte und nicht für eine der anderen Parteien, die dezidiert nicht links sind.

Die Freien Wähler sind und bleiben eben Fleisch vom Fleische der Union, was sich auch an ihrem jüngst verabschiedeten Bundestagswahlprogramm ablesen lässt. Die Kernforderungen lauten: Wirtschaft stärken, Grenzen sichern, Eigentum schützen, Erbschaftssteuer abschaffen, Altersarmut bekämpfen, ideologische Ampelgesetze rückabwickeln, Friedensbemühungen unterstützen und die flächendeckende Gesundheitsversorgung erhalten. Außerdem treten die Freien Wähler für einen pragmatischen Umweltschutz ein, der ökologische und ökonomische Interessen vereinbaren und die heimische Land- und Ernährungswirtschaft sichern soll. Wie schon 2021 lautet das Motto: „Wir sind die Stimme der Vernunft.“

Liebe Grüße von der Antifa

Zurück nach Rosenheim: Obwohl die Freien Wähler in der öffentlichen Debatte kaum stattfinden, sehen sie sich an diesem Donnerstag im Januar mit Protesten konfrontiert. Vielleicht zwei Dutzend Aktivisten demonstrieren für mehr Klimaschutz, eine weitere Gruppe gegen den in Rosenheim hochumstrittenen Brenner Nordzulauf, also den Bau respektive Ausbau einer Bahntrasse als Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel (wobei es da unterm Strich eher einen Schulterschluss mit den Freien Wählern gibt, die größtenteils auch dagegen sind), und auch die sogenannte Antifa treibt,an diesem Abend in Rosenheim ihr Unwesen.

Ausdruck der Antifa Rosenheim

Kurz bevor die Veranstaltung offiziell beginnt – während der Fokus des FW-Publikums noch auf Kässpatzn, Wildgulasch und Currywurst liegt –, verteilen junge Leute in Tracht DIN-A4-Blätter, die mit dem Logo der Freien Wähler bedruckt sind. Zu lesen sind aber keine Informationen der Freien Wähler. Stattdessen findet sich darauf ein Auszug aus jenem Flugblatt, das vor den bayerischen Landtagswahlen für Aufregung gesorgt hatte, und daneben in ähnlichem Duktus eine „Ausschreibung“: „Wer ist engstirnig genug, auf Aiwangers Rechts-Populismus reinzufallen?“ Am Ende die Grußformel: „Liebe Grüße vom Offenen Antifaschistischen Plenum Rosenheim!“ So schnell diese DIN-A4-Blätter auf den Biertischen in der Auerbräu Festhalle gelandet waren, so schnell waren sie durch Mitglieder der Freien Wähler wieder eingesammelt.

Geschimpft, dass sich die Balken biegen

Zwei Hauptredner haben sich für den Abend angekündigt: der 59-jährige Sepp Hofer, ein Zimmerermeister und praktischer Betriebswirt, der hofft, in seinem Rosenheimer Wahlkreis ein Direktmandat zu gewinnen. Und selbstverständlich Hubert Aiwanger selbst, dessen Rede den Höhepunkt der Veranstaltung bildet. „Wählt nicht Protest, sondern wählt eine vernünftige Partei“, ruft Aiwanger in die Halle. Auch die Freien Wähler halten, wie die Union, an der Brandmauer gegen die AfD fest. „Die Grünen müssen raus aus den Regierungen, die Freien Wähler rein“, findet Aiwanger, denn es sei höchste Zeit, „Profis“ ranzulassen. Er spricht vom „Narrenschiff Berlin“, von konsequenten Rückführungen, vor allem straffällig gewordener Migranten, und davon, dass die „Mehrheit der Bevölkerung richtig tickt“, in Berlin aber zu viel ideologische statt vernünftige Politik gemacht werde.

Protest gegen den Brenner Nordzulauf

Rund 45 Minuten dauert Aiwangers frei vorgetragene Rede. Auffällig ist, dass er Olaf Scholz nicht einmal namentlich nennt. Überhaupt spielt die SPD nur eine Nebenrolle. Kurz nach seinem Auftritt steht Aiwanger dann – umringt von jungen Leuten, die ein Selfie mit ihm machen wollen – an einem der Stehtische, die am Rande der Bierzeltgarnitur aufgebaut wurden. Warum er die SPD kaum erwähnt, dafür die Grünen umso häufiger, will Cicero wissen. „Mei“, sagt er, „die Grünen sind natürlich der ideologische Hauptgegner, aber da ist die SPD immer auch ein bisschen mitgemeint.“ Außerdem, so Aiwanger, sei bei der SPD „vielleicht noch ein kleines bisschen Resthoffnung da, aber bei den Grünen ist keine Hoffnung mehr da“.

Die Chance, dass die Mission Direktmandate gelingen wird, sieht Aiwanger bei „50 Prozent“. Man sei in den Wahlkreisen gut unterwegs. Und auf die Frage, warum es derzeit in den Medien so ruhig um die Freien Wähler sei, antwortet Aiwanger: „Solange wir nicht im Bundestag drin sind, ist es immer schwer, Gehör zu finden. Da liegt die Aufmerksamkeit natürlich immer bei ein paar großen Bundespolitikern.“ Kurzum: Auch ein Hubert Aiwanger scheint sich keine Illusionen zu machen, was die Bundestagswahlen angeht. Aber Aiwanger ist und bleibt eben Aiwanger. Will heißen: Sollte auch der dritte Anlauf misslingen, wird es in vier Jahren den vierten Anlauf geben. Dann wird auch 2029 wieder geblasen, getrommelt und geläutet – und auf die Grünen geschimpft, dass sich die Balken biegen. Denn womöglich sind aller guten Dinge dann doch eher vier oder fünf oder sechs ...

Hinweis: Künftig werden ausgewählte Artikel auf cicero.de mit der Vorleserstimme des Autors vertont. Diese Audio-Vorlesefunktion wurde mithilfe von KI generiert und steht als Service nur Cicero-Abonnenten zur Verfügung. Noch kein Cicero-Abonnent? Testen Sie uns, gratis für 30 Tage.