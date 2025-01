In Deutschland gibt es keine „Executive Orders“, mit denen US-Präsident Donald Trump gerade für Aufsehen sorgt. Der Bundeskanzler kann nicht so einfach und effektreich von oben regieren. Doch als CDU-Chef Friedrich Merz am Donnerstag die Konsequenzen formulierte, die sich seiner Meinung nach nun nach dem Anschlag in Aschaffenburg ergeben, da klang das doch anders als sonst. Kein „man sollte“ und „man müsste“, sondern ein „ich werde“ und „keine Kompromisse“ und das alles am „ersten Tag meiner Amtszeit“. Der Unionskanzlerkandidat schlägt einen neuen Ton an, und das hat verschiedene Gründe.

Besonders auffällig war in seinem kurzen Statement die Formulierung, dass er am Beginn seiner möglichen Kanzlerschaft das Bundesinnenministerium im Wege der „Richtlinienkompetenz“ des Kanzlers anweisen werde, alle Grenzen Deutschlands zu kontrollieren. Dies werde, so Merz, zu einem „faktischen Einreiseverbot“ alle Ankommenden ohne gültige Papiere führen.