Wenige Tage vor den Landtagswahlen in Brandenburg deutet alles darauf hin, dass die seit mehr als 30 Jahren in dem Land regierende SPD auch in der nächsten Legislaturperiode den Ministerpräsidenten stellt. Am Freitag veröffentlichte die Forschungsgruppe Wahlen eine Sonntagsfrage, nach der die AfD mit 29 Prozent der Stimmen stärkste Kraft werden würde.

Die SPD käme demnach auf 26 Prozent, die CDU auf 15 Prozent, das Bündnis Sahra Wagenknecht auf 14 Prozent. Die Grünen wären mit fünf Prozent knapp im Landtag vertreten, Linke und BVB/Freie Wähler müssten mit je drei Prozent der Stimmen auf ein Direktmandat hoffen, das ihnen den Wiedereinzug in den Landtag ermöglicht.