Er sei am Bein getroffen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag zu einem Bericht der Bild. Ab 15 Uhr treffen in Hamburg im Zuge der Europameisterschaft die Nationalmannschaften Polens und der Niederlande aufeinander.

Bereits am Freitag wurden in Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bei einem kleinen EM-Fest drei Menschen schwer verletzt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Magdeburg soll der Täter zuvor bereits in einer nahe gelegenen Plattenbausiedlung einen Mann erstochen haben. Der Angreifer wurde am Freitagabend von alarmierten Beamten erschossen.

Nach der Tat in einer Plattenbausiedlung sei der Angreifer an einer privaten Party in einer Einfamilienhaussiedlung in der Nähe vorbeigekommen und habe dort mehrere Menschen unvermittelt attackiert, heißt es. Die Gruppe schaute sich im Grundstück gemeinsam das EM-Auftaktspiel Deutschland gegen Schottland an.

dpa