Wolfgang Bok war Chefredakteur und Ressortleiter in Stuttgart und Heilbronn sowie Direktor bei der Berliner Agentur Scholz & Friends. Der promovierte Politologe lehrt an der Hochschule Heilbronn Strategische Kommunikation. Regelmäßig schreibt er für verschiedene Medien Kolumnen zu gesellschaftspolitischen Themen und ist Buchautor.

Gerade mal 105.975 Bayern (1,7 Prozent) gaben bei der Landtagswahl am 14. Oktober ihre Stimme der ÖDP. Dabei hat die konservative Öko-Partei schon im Herbst mit dem „Kampf gegen das Insektensterben“ für sich geworben. Doch erst als die Initiatoren die possierliche Biene zum Maskottchen erhoben, wurde ihre Kampagne für mehr Artenschutz zur Massenbewegung: Mit fast 1,8 Million Unterschriften hat das Volksbegehren das notwendige Quorum von zehn Prozent der 9,4 Millionen Wahlberechtigten deutlich überschritten. Nun muss der Landtag in München entscheiden.

Was die Initiatoren – neben ÖDP die Grünen und Naturschutzverbände – als „gigantischen Erfolg“ feiern, ist bei Licht besehen allerdings gar nicht so gigantisch: Allein die Grünen haben bei der Landtagswahl mit knapp 1,2 Millionen Stimmen 17,6 Prozent der Wähler von sich überzeugt. Zusammen mit anderen Bürgern, die sich bis weit in die CSU hinein dem Natur- und Tierschutz verbunden fühlen, dürften sogar weit über drei Millionen Bayern mehr Artenvielfalt fordern. Wer will schon nicht Bienen-Schützer sein?

Naturschutz, aber nicht in der Stadt

Die gibt es vor allem in den Großstädten. In München, Nürnberg, Augsburg oder Regensburg beteiligt sich gut jeder fünfte Wähler am „Volksbegehren Artenvielfalt - Rettet die Bienen!“. In ländlichen Regionen sind es dagegen oft nur rund zehn Prozent. Kurzum: Je weiter entfernt von der Mühsal des Nährstandes, desto rigider die Forderung nach mehr Naturschutz. Die Städter wollen am Wochenende mit ihren SUV zu den Blumenwiesen fahren und Bienen summen hören. Den Landwirten wollen sie auferlegen, wann (erst ab 15. Juni) und wie (nicht von außen nach innen) sie das Grünfutter für die Kühe zu mähen haben; derweil macht in den eigenen Garten der Rasenroboter den Insekten den Garaus oder rauben mit ihren zu Steinwüsten verödeten Vorgärten den Käfern und Ameisen die Lebensgrundlage.

Kein Wunder also, dass sich die Landwirte einseitig gegängelt fühlen. Sie spielen den Ball zurück und verweisen auf „Flächenversiegelung durch Neubau- und Gewerbegebiete, die zunehmende Lichtverschmutzung und steigende Freizeitaktivitäten in sensiblen Bereichen“, wie etwa das grassierende Mountainbiking in Wäldern. Auch von Skifahrern oder kommunalen Flächen sei in dem Volksbegehren nichts zu lesen. Wer dies unterschreibe, klagt daher der Bayerische Bauernverband (BBV), wolle sich auf Kosten seiner hart arbeitenden Mitglieder „einen schlanken Fuß machen“. Dies sei „moderner Ablasshandel“.

„Rettet die Bienen und die Bauern!“

Um die wachsende Wut der Landwirte zu dämpfen, haben die Initiatoren des Volksbegehrens ihren Slogan inzwischen erweitert auf „Rettet die Bienen und die Bauern“. So wird die Forderung, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Nutzfläche in „ökologischem Landbau“ umzuwidmen, mit den Argument versüßt: Mehr (teurere) Bioware steigere das Einkommen der Bauern. Worauf der BBV erwidert: „Wenn ihr mehr Bio wollt, müsst ihr auch mehr Bio kaufen.“ Gerade an Bio-Milch sei der Bedarf gedeckt. Im Zweifel greift Otto-Normalverbraucher zum deutlich günstigeren Fleisch oder Gemüse. Selbst im idyllischen Bayern stagniert der Bio-Anteil bei unter zehn Prozent.

Die These vom „schlanken Fuß auf Kosten anderer“ belegt auch das Angebot eines Landwirts aus dem Nürnberger Land: Er schaltete auf Ebay eine Kleinanzeige mit dem Angebot, insgesamt zwei Hektar seines Ackerlandes zu einer mehrjährigen Bienenweide umzuwandeln – finanziert durch Bürger. Für 50 Euro je 100 Quadratmeter können sie sich aktiv am Bienen- und Artenschutz beteiligen. Doch während die „Bienenretter“ vor den Rathäusern Schlange standen, um sich in die Listen für das Volksbegehren einzutragen, registriert der fränkische Bauer eine nur „schleppende Nachfrage“. Selbst das Angebot, daneben auf eigene Kosten „das größte Insektenhotel Bayerns zu bauen“, zieht nicht.

Bioenergie, die gar nicht bio ist

Markus Söder, den bayerische Medien schon mächtig unter Druck sehen, nutzt diese Widersprüchlichkeit elegant aus. Als Ministerpräsident gibt der ehedem raubeinige CSU-Politiker inzwischen den Versöhner von „Ökologie und Landwirtschaft“: Schon für die kommende Woche (20. Februar) bittet er Initiatoren wie Kritiker des Volksbegehrens an einen Runden Tisch. Wohl wissend, dass sich nicht einmal alle Bauern grün sind und es auch zwischen Vogelschützern, Fischern und Jägern Interessenkollisionen gibt. Spannend dürfte etwa sein, ob die Ausweitung der Uferschutzzonen auch dann noch so hartnäckig gefordert wird, wenn dadurch der grün-affinen Spaßgesellschaft das lärmende Baden oder Grillen an Isar und Donau untersagt wird.

Merkwürdig ist auch etwas anderes: Etwa ein Viertel des bayerischen Ackerlandes (547.100 Hektar) ist mittlerweile zu riesigen Maisplantagen umfunktioniert. Der rasante Zuwachs ist dem wachsenden Bedarf an Biomasse zuzuschreiben. Daraus wird dann Bio-Energie gewonnen, die so gar nicht bio ist. So fordert ein Landwirt, der selbst 28 Bienenvölker unterhält, die Städter via Internet auf, „mal auf den Boden eines Maisfeldes mit über einem Meter Wuchshöhe zu schauen: Da krabbelt kein Insekt. Zu kühl, zu schattig, keine Pflanzenvielfalt, nirgends.“ Diese Vermaisung der Landschaft ist mitverantwortlich für das Bienensterben.

Windenergie versus Artenschutz

Bundesweit steht inzwischen jedes vierte Windrad in einem Schutzgebiet, wie das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ermittelt hat. Auch das gefährde den Artenschutz. Doch davon ist in der hitzig geführten Debatte kaum etwas zu hören: Die Bauern wollen sich nicht ihrer guten Einnahmequelle und die umweltbewegten Bürger nicht den Glauben an die gute „erneuerbare Energie“ nehmen lassen.

Ach ja: In einem Jahr stehen in Bayern bereits wieder Kommunalwahlen an. So lange muss die Angstkampagne um den drohenden Bienentod tragen, denn davon leben Grüne und ÖDP.