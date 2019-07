Damit hebt es sich von vielen eher pompösen Villen im Nobelstadtteil Dahlem im Südwesten Berlins ab. Das Gebäude zieht die Blicke von Passanten unweigerlich an und erregt Aufmerksamkeit in seiner Eleganz. Nichts erinnert an den Hausherrn mit dem distinguierten Geschmack, der hier 1926 einzog: Richard Semmel, vermögender Jude und schon vor 1933 im Visier der Nationalsozialisten. Eine vor dem Haus wehende Flagge gibt hingegen Auskunft über den heutigen Hausherrn. Es ist Dhia Hadi Mahmoud al Dabbass, der Botschafter des Irak in Deutschland.

Sarkasmus der Geschichte: In einer Villa eines vertriebenen und weitgehend um seinen Besitz gebrachten Juden amtiert heute der Statthalter eines Staates, der sich im Unterschied zu den anderen Angreifern von 1948 bis heute völkerrechtlich im Kriegszustand mit dem Staat Israel befindet. Oft erinnern heute Stolpersteine an das Schicksal der jüdischen Voreigentümer. Vor der Botschaft des Irak liegen keine Stolpersteine. Keine Gedenkstele erinnert an das Schicksal ihres Erbauers, Richard Semmel.