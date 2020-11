Es ist richtig und gut, dass es im Bundestag eine heftige und kontroverse Debatte über die faktische Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes gab. Und es ist auch richtig und gut, dass sich die meisten Oppositionsparteien am Ende für ein Nein entschieden haben – bis auf die Grünen, die aber seit jeher Angela Merkel gegenüber agieren wie Schulbuben, die sich in die Lehrerin verliebt haben.

Der Schweinsgalopp war nicht nötig

Man darf auch zu Recht kritisieren, dass diese Gesetzesnovelle nicht nur im Eiltempo durch den Bundestag ging, sondern dann gewissermaßen mit Fahrradkurier (die schnellste Zustellungsart in Berlin) an den Bundesrat und dann zum Präsidenten ging. Das Pandemiegesetz gilt jetzt so wie es ist, seit Jahrzehnten, da wäre es auf drei Tage hin oder her nicht angekommen, auch nicht in Coronazeiten.

Richtig ist auch Argwohn gegen das, was Angela Merkel unter Parlamentarismus versteht. In Wahrheit, das weiß man nicht erst seit der Flüchtlingskrise, ist er ihr lästig. Dieses Argumentieren, dieses Werben, dieser Austausch der Argumente - sie kann gut ohne.

Parallelen zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr

Und doch muss auch eines festgehalten werden: Die derzeitige Situation ist nie dagewesen. Das Pandemiegesetz erlebt seinen ersten Praxistest. Und ist nun im Lichte der Erfahrungen mit einem gefährlichen Virus das erste Mal auf den Prüfstand gekommen. Und angepasst worden. Ein normaler Vorgang.

Man hat einen ähnlichen Vorgang erlebt, als sich mehr und mehr herausstellte, dass die akute Bundestagsbefassung mit der Ausweitung eines Militäreinsatzes im Ausland manchmal nicht praktikabel ist (vor allem wegen der Notwendigkeit der Geheimhaltung bis zum Einsatz, etwa bei Befreiungen deutscher Staatsbürger), weshalb die Kombination aus einem Vorratsbeschluss und einer nachträglichen Befassung ermöglicht wurde. Auch ein Eingriff in die Hoheitsrechte des Parlaments. Und damit der Hoheit des Souveräns, dem Kern unserer Demokratie. Aber konform mit der Verfassung, die einen Parlamentsvorbehalt vorsieht.

Das Virus ist schnell, die Demokratie nicht

Und vielleicht ist dieser Vergleich gar nicht so schlecht: Denn ebenso wie Geiselnehmer in einer deutschen Botschaft in einem fremden Land (die den Einsatz des KSK erfordern) keine lupenreinen Demokraten sind, ist es das Virus auch nicht. Das Virus und die Demokratie, sie sind nicht füreinander gemacht. Das Virus verbreitet sich schnell und erfordert schnelle Reaktion, um es einzudämmen. Die Demokratie ist langsam und erfordert Zeit für die Prozesse ihrer Entscheidungsfindung.

Deshalb ist es auch nicht so, dass hier Antidemokraten und Corona-Despoten in Berlin nur eine Gelegenheit suchen, die Demokratie auszuhebeln und das Volk außen vor zu lassen. Man darf weiterhin mit allem Urvertrauen und jeder Berechtigung davon ausgehen, dass alle, die Ministerpräsidenten, die Minister, die Kanzlerin, nicht ihre Gelüste aufs diktatorische Gebaren im Ausnahmezustand ausleben. Sondern weiterhin das Wohl der Bevölkerung zur Richtschnur ihres Handelns machen.

Filigrane Uhrwerke der Schweiz setzen aus

Das Virus ist kein Demokrat. Das meinte übrigens Angela Merkel einst mit der „Zumutung“. Es ist wirklich eine demokratische Zumutung. Und gerade urdemokratischen Gemeinwesen setzt es besonders erbarmungslos zu. Die Schweiz war für uns immer Hort der Präzision und Perfektion. Alles funktioniert da so perfekt wie die filigranen Uhrwerke der Meisterstücke aus dem Jura. Die Züge kommen auf die Sekunde pünktlich.

Aber jetzt wird die Schweiz von Corona heimgesucht wie ein Dritte-Welt-Staat. Das Land in der Mitte Europas findet sich in den Corona-Rankings ganz hinten wieder, hat erschreckend hohe Infektions- und Todeszahlen. Der Grund könnte in der Verfasstheit des Landes liegen. Die hohe Autonomie der Kantone, das lose Band darum, die faktische Abwesenheit einer Bundesregierung nach unserer Vorstellung. Das ist der Grund dafür, dass die Schweiz an Corona scheitert.

Test für den Zusammenhalt einer Gesellschaft

Dieses Virus ist ein Test für uns alle, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, ein Test für das kollektive Nervenkostüm eines Landes. Und für das Urvertrauen in die Unerschütterlichkeit seiner demokratischen Grundfesten. Von denen, die regiert werden gegenüber denen, die regieren. Und umgekehrt ebenso. Denn etwas mehr Grundvertrauen der Regierenden uns Regierten gegenüber würde auch nicht schaden.