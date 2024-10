Damit setzte der 41-jähriger Syrer Shadi A., der seit 2015 als „Schutzsuchender“ in Deutschland lebt, zwei Mehrfamilienhäuser in der Altenessener Straße und der Zollvereinstraße in Essen-Altenessen in Brand, fuhr anschließend in zwei arabische Lebensmittelläden in Essen-Katernberg und griff Mitarbeiter dort mit der Machete an. Insgesamt 31 Menschen wurden durch die Brände verletzt, darunter mehrere Kinder, von denen zwei in Lebensgefahr schwebten. In einem Hinterhof in Tatortnähe konnte die Polizei den mit der Machete herumfuchtelnden Täter (den Zusatz „mutmaßlich“ kann man sich in diesem Fall sparen) festnehmen.