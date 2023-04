Untersuchungsausschuss zur Warburg-Affäre - Scholz wird Cum-Ex nicht mehr los

Die Unionsfraktion will einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einsetzen, um Olaf Scholz’ Rolle in der Warburg-Affäre aufzuarbeiten. Gut so, denn der Skandal ist noch lange nicht auserzählt. Das zeigt auch ein Gerichtsbeschluss.