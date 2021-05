Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Jürgen Trittin trat 1980 den Grünen bei. Von 1998 bis 2005 war er unter Gerhard Schröder Umweltminister, von 2009 bis 2013 führte Trittin die Bundestagsfraktion der Grünen. Er gehört seit 1998 durchgehend dem Deutschen Bundestag an.

Herr Trittin, welche Schlüsse ziehen Sie aus dem FDP-Parteitag vom Wochenende für eine mögliche Koalition nach der Bundestagswahl?

Parteitage sind Hochämter der Selbstbestätigung. Man beschließt all das, was man schon immer gefordert hat. Das muss dann nicht unbedingt zusammenpassen. Die FDP will Steuern senken – sie will den Rest-Soli abschaffen –, will mehr Geld für Bildung ausgeben, gleichzeitig will sie aber entsprechend dem Zwei-Prozent-Ziel so viel Geld für Rüstung ausgeben wie Russland. Und dann will sie die Schuldenbremse einhalten. Das zeigt, dass es an einer wesentlichen Voraussetzung für die Regierungsfähigkeit fehlt: der Beherrschung der Grundrechenarten. Wir haben das schon 2017 in den Sondierungsgesprächen erlebt.

Die FDP würde Ihnen antworten: Wenn die Wirtschaft wieder anläuft, steigen auch die Steuereinnahmen.

Da ist die FDP sehr nah an dem, weshalb wir die Lockerung der Schuldenbremse fordern. Denn natürlich kommt man aus einer Krise nur mit massiven Investitionen heraus. Unternehmen finanzieren das momentan zu 11 Prozent aus Eigen- und zu 89 Prozent aus Fremdkapital. So weit würden wir gar nicht gehen in der Finanzierung staatlicher Investitionen. Aber dass Sie ohne Fremdkapital kein Wachstum induzieren können, ist klar. Also wird die FDP einen ihrer Beschlüsse fallen lassen müssen. Da ist sie inzwischen opportunistisch genug. Denn 2017 ist sie an einem Kerninteresse ihrer Wählerschaft vorbeigegangen, als sie aus ideologischen Gründen die Verhandlungen hat platzen lassen: dass die FDP in einer Regierung das aus ihrer Sicht Schlimmste verhindern soll. Das kann sie sich nie wieder leisten.

Also wird sich die Kompromisslosigkeit, in der Christian Lindner gesagt hat, es werde keine Steuererhöhungen und keine neuen Schulden geben, relativieren, wenn es denn zu Verhandlungen mit Grün oder Rot-Grün kommt?

Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass jemand nach der Wahl mit der FDP sprechen muss. Mit Blick auf den Wahlkampf kann ich nur sagen: Man sollte in einem Wahlprogramm keine Dinge versprechen, von denen man weiß, dass man sie nicht halten kann. Die FDP hat da Erfahrungen aus 2009, als sie mit Steuersenkungsansagen in die ausklingende Finanzkrise gegangen ist. Offenbar aber wiederholt Christian Lindner das jetzt wieder, diesmal aus dem Gefühl heraus, er wäre in der Corona-Krise gut gefahren mit einer Positionierung zwischen CDU und AfD. Das ist nur eine Fortschreibung des Dramas von 2009.

Sollte es dennoch zu Gesprächen mit der FDP kommen – was wären die Stolpersteine?