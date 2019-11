Tilman Kuban

In seiner Jugend hat Kuban Fußball gespielt. Seine Position als freier Mann im defensiven Mittelfeld bezeichnete man damals als die des Libero. Der hielt die Abwehr zusammen und dirigierte das Spiel seiner Mannschaft. Auf dem grünen Rasen geht das bei Kuban nach zwei Kreuzbandrissen nicht mehr, in der Parteipolitik schon. Als im Frühjahr 2019 in der JU die Nachfolge des zum CDU-Generalsekretär aufgestiegenen Paul Ziemiak anstand, galt Kuban als Außenseiter – und setzte sich mit 63 Prozent durch.