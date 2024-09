Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Insgesamt lagen dem Verfassungsgericht heute rund 50 Seiten an Schriftsätzen vor. Alle Fraktionen des Landtages mit Ausnahme der AfD haben sich dem „Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung“ der CDU angeschlossen. Nicht-Eingeweihten kann man die unübersichtliche Lage kaum noch erklären.

Eigentlich geht es darum, dass in Thüringen seit der Wende die stärkste Fraktion das Recht hat, einen Kandidaten für die Funktion des Landtagspräsidenten vorzuschlagen, der bisher auch immer gewählt wurde. Bereits in der letzten Woche hatten CDU und BSW aber einen Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung eingebracht, um diese Tradition zu beenden. Ab sofort sollten alle von Anfang an vorschlagsberechtigt sein – und nicht allein die AfD.

Damit CDU und BSW ihr Ziel erreichen können, muss man also die Reihenfolge umdrehen: erst über die veränderte Geschäftsordnung abstimmen und dann einen Präsidenten wählen. Das ist der Kern des Konflikts. Und genau diese Änderung der Reihenfolge wollte AfD-Alterspräsident Jürgen Treutler nicht zulassen. Er berief sich dabei auf den ersten Paragrafen der Geschäftsordnung des Landtags, der aus seiner Sicht verbindlich die bisher etablierte Reihenfolge aller erforderlichen Schritte vorgibt und keine Änderung zulässt.

Kampf um eine Tagesordnung

Aber in den Schriftsätzen vor Gericht ging es auf den ersten Blick gar nicht um diese Frage. Stattdessen wollten die Antragsteller erreichen, dass das Gericht den Alterspräsidenten auch ohne demokratischen Mehrheitsbeschluss dazu verpflichtet, die Tagesordnung vom 19. September 2024 als gültig „festzustellen“. Dahinter verbirgt sich dasselbe Ansinnen.

Noch am 16. September hatte die ehemalige Landtagspräsidentin eine Tagesordnung vorgelegt, die der Geschäftsordnung und den bisherigen Gepflogenheiten entsprach. In der geänderten Fassung vom 19. September sollte dann plötzlich doch erst die Geschäftsordnung behandelt und dann der Präsident gewählt werden. Der Hintergrund hierfür war der nun vorliegende Antrag von CDU und BSW. Und genau auf diese Tagesordnung sollte der AfD-Mann Treutler vom Gericht verpflichtet werden. Das Argument der CDU: Die demokratische Mehrheit könne jederzeit – und nicht erst nach der Wahl des Präsidenten – die Geschäftsordnung ändern.

Die Entscheidung des Gerichts

In einem wesentlichen Punkt ist das Gericht heute der Auffassung der CDU sowie der übrigen Antragsteller gefolgt. In einer Mitteilung ließ es die Öffentlichkeit wissen, dass es zulässig sei, die Reihenfolge der Verfahrensschritte zu ändern. Die Verfassung schreibe nichts anderes vor. Das Gericht verpflichtete den Alterspräsidenten daher heute darauf, zunächst die Beschlussfähigkeit des Landtages festzustellen und anschließend „bereits vor der Wahl des Landtagspräsidenten die Neufassung der Tagesordnung vom 19. September 2024 im Plenum zur Abstimmung zu stellen“.

Beantragt hatten die CDU sowie die anderen Fraktionen aber etwas anderes: Der Alterspräsident sollte angewiesen werden, diese bisher nicht abgestimmte Tagesordnung bereits umzusetzen. Diesem Ansinnen ist das Gericht nicht gefolgt. Es hat einen Teil der gestellten Anträge daher „abgelehnt“.

Ein vermeidbares Chaos

Dabei wäre das Chaos von Erfurt ganz leicht zu verhindern gewesen. Bereits im Dezember des Jahres 2023 hatte die Fraktion der Grünen eine Änderung der Geschäftsordnung vorgeschlagen, wie sie nun von CDU und BSW angestrebt wird. Damals war die CDU aber noch strikt dagegen gewesen.

Gegenüber der ARD hat die grüne Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Madeleine Henfling, auch eine Erklärung für das Umdenken der Konservativen geliefert: Damals sei man nämlich noch der Meinung gewesen, man werde „schon stärkste Kraft“. Und tatsächlich fällt die Vorstellung schwer, dass die CDU auch dann eine Änderung der Geschäftsordnung angestrebt hätte, wenn sie die Wahlen gewonnen hätte.

Die Fortsetzung der konstituierenden Sitzung des Landtages ist für den 28. September 2024 ab 9.30 Uhr geplant.