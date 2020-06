Wahrscheinlich hätte das Elaborat „All cops are berufsunfähig“ unter anderen Umständen für weniger Furore gesorgt, weil es letztlich nichts anderes als die neue Normalität einer linken Publikation zeigt, die sich krampfhaft vom linken Medienmainstream abzuheben versucht, indem sie permanent noch eins draufsetzt. Wer Restle & Co. aber links überholen will, muss zumindest verbal aufrüsten und greift konsequenterweise auf das Stilmittel der Verächtlichmachung von anders denkenden Menschen und unliebsamen Berufsgruppen zurück. Diese Entwicklung mögen zwar selbst viele eingefleischte taz-LeserInnen nicht gut finden (wie ein Blick in die Online-Foren zeigt). Ein gewisser Gewöhnungseffekt an die neue linke Härte ist aber längst eingetreten. Was ja auch der Sinn der Sache ist, wenn Aktivisten den Journalismus kapern.