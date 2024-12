Erinnern Sie sich noch an diese kleinen Geduldsspiele? Man muss in einem Irrgarten unter Plexiglas kleine Metallkügelchen in Löcher bugsieren. Bis zur vorletzten Kugel geht alles ziemlich einfach, doch die letzte will einfach nicht ins Loch. Das Spiel kann einem den letzten Nerv rauben.

So ähnlich dürfte es gerade den Parteistrategen von SPD, Union, Grünen und FDP gehen. Man darf wetten, dass sie jetzt fieberhaft jeden Schritt in dem Labyrinth planen, das vor ihnen liegt. Die Krux liegt darin, dass schon nach den ersten zehn Metern alles in tiefem Nebel liegt und überall auf dem Hindernisparcours Fallgruben und Fußangeln lauern. Niemand weiß, wann gewählt wird, welche Themen bis zur Wahl plötzlich aufploppen, was für Züge die Gegenspieler machen und welches Framing der Ereignisse sich durchsetzt.