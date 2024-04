Die Bundesrepublik Deutschland hatte seit ihrer Gründung im Jahr 1949 ein im internationalen Vergleich beeindruckend stabiles Parteiensystem. Es wurde von der Union, Sozialdemokraten und Liberalen geprägt. Ihnen gelang es in den 1950er Jahren deren Verankerung in die seit dem Kaiserreich prägenden sozialmoralischen Milieus zu überwinden. Die zeichneten sich durch eine große Homogenität aus, wo das Leben sprichwörtlich von der „Wiege bis zur Bahre“ stattfand, wie man die damalige Sozialdemokratie beschreiben kann. Es gab Turnvereine und Chöre, eigene Bildungsangebote und Medien. Das galt in gleicher Weise für das katholische Zentrum oder das protestantische Bürgertum in Preußen.

Erst der Nationalsozialismus habe „die in den Verwerfungen des kaiserlichen Deutschland verlorengegangene“ und „durch die Wirrnisse der Weimarer Republik aufgehaltene soziale Revolution vollzogen“, so formulierte das 1965 der Soziologe Ralf Dahrendorf. Diese Revolution bedeutete in seiner Perspektive „Modernität“. Bis dahin hatten diese drei Parteien die Wähler der Konkurrenzparteien längst aufgesogen. Die beiden Volksparteien wurden von Weltanschauungsparteien zu „Allerweltsparteien“, wie sie der Politikwissenschaftler Otto Kirchheimer im gleichen Jahr nannte. Zwar gab es immer noch den gewerkschaftlich organisierten Facharbeiter als sozialdemokratischen Stammwähler oder den katholischen Kirchgänger als das Rückgrat der Unionsparteien. Aber die „Modernität“ hatte die alten Milieugrenzen gesprengt.