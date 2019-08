So erreichen Sie Alexander Marguier:

In der aktuellen Ausgabe des Vorwärts stehen die drei kommissarischen SPD-Vorsitzenden Rede und Antwort. Auf die Frage, ob es ihnen „zurzeit Spaß“ mache, in dieser Partei zu sein, antwortet Malu Dreyer: „Ja, denn wir spüren im Moment mal wieder, was für eine tolle Partei die SPD ist.“ Das ist zum einen sehr erfreulich für die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin.

Außerhalb des Übergangs-Führungstrios dürfe man sich allerdings wundern, worauf dieses Gefühl gründet. „Im Moment“ nämlich kratzt die deutsche Sozialdemokratie laut Umfragen hart an der Zweistelligkeit; „im Moment“ leistet sie sich ein bizarres Auswahlverfahren des oder der neuen Vorsitzenden; „im Moment“ ist die Partei über die Frage zerrissen, ob sie im Bund überhaupt weiter mitregieren soll. Und „im Moment“ befindet sich die SPD nicht nur in einer massiven Identitätskrise, sondern ist in ihrer Existenz als politische Gestaltungskraft bedroht.

