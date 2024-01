Komplette Selbstüberschätzung

Ob an der Bild-Story etwas dran ist, sei einmal dahingestellt – zumal Scholz natürlich keineswegs über das internationale Renommee verfügt, welches ihm eine Rolle als „Leader of the Free World“ ermöglichen würde. Sollte das zitierte „Kanzler-Umfeld“ dennoch eine entsprechende Chance sehen, spräche das eher für eine komplette Selbstüberschätzung: Warum sollte ein deutscher Regierungschef, der bei seiner eigenen Bevölkerung die Beliebtheitsskala von unten anführt, plötzlich zur globalen Lichtgestalt werden? Ein Aspekt macht die Sache dann allerdings doch wieder halbwegs plausibel: Die SPD scheint vor dem Hintergrund desaströser Umfragewerte ihr Heil im ubiquitären „Kampf gegen rechts“ zu suchen. Man beachte aufmerksam, wie sich die meisten Spitzengenossen nach dem Skandal um die vermeintliche „Wannseekonferenz 2.0“ in Position gebracht haben.