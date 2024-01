Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Hunderttausende waren am Wochenende auf den Straßen, demonstrieren gegen die in Teilen rechtsextremistische AfD, setzen sich für Weltoffenheit und Toleranz ein. Es war ein beeindruckendes Engagement gegen die Rechtsaußenpartei und ihre Remigrations-Phantasien. Bei all dem Lob – vom Bundespräsidenten bis zu den Vorsitzenden der demokratischen Parteien – ging völlig unter, dass dies alles unter dem Motto „Gegen rechts“ ablief – nicht etwa „Gegen Rechtsextremismus“ oder unter dem Label „AfD stoppen“.

Das war kein Zufall. Die meist links der Mitte stehenden Organisatoren der Kundgebungen haben sich mit Bedacht anders entschieden. Der „Kampf gegen rechts“ ist nämlich ein wichtigstes Bindemittel des links-grünen Spektrums von Sozialdemokraten, Grünen, Linkspartei, Wohlfahrts- und Umweltorganisationen, Gewerkschaften, marxistischen Splittergruppen und gewaltbereiten „Antifaschisten“.