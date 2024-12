Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Wer sich empört über die FDP wegen ihres „D-Day“-Papiers und der darin enthaltenen „Kriegsrhetorik“ und „militärischen Sprache“, müsste eigentlich geradezu entsetzt sein über die SPD. Denn die Kanzlerpartei SPD geht in diesen Bundestagswahlkampf mit Parolen, die kriegerischer kaum sein könnten. Vor einigen Tagen schickte Noch-Kanzler und Kanzlerkandidat Olaf Scholz einen Motivationsrundbrief an seine Genossen, dessen Schlusssätze wie ein Echo aus einer längst vergangenen Zeit klingen: „Besinnen wir uns auf das, was wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten besser können als alle anderen politischen Kräfte in Deutschland: Nicht meckern, sondern machen! Nicht klagen, sondern kämpfen! Und zwar Seite an Seite, dann werden wir gewinnen!“

Wer mal bei der Bundeswehr war, erinnert sich vielleicht an eine ähnliche Parole: Im Mannschaftsheim des Fallschirmjägerbataillons 261 in Lebach jedenfalls hing 1994 ein Poster an der Wand mit einem grimmig blickenden Soldaten der Fallschirmtruppe der Wehrmacht und dem Spruch „Klagt nicht, kämpft!“. Als der frühere Bundeswehr-Offizier und Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel 2017 das Poster auf Facebook verbreitete, war die Empörung groß. Viele Politiker distanzierten sich von Niebel.