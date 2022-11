So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Mathias Brodkorb war Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern und gehört der SPD an.

In der Politik muss man manchmal nicht die besten Argumente, sondern einfach nur ausreichend Sitzfleisch haben. Das konnte man am Wochenende auf dem SPD-Debattenkonvent beobachten. Kurz vor Schluss, als nur noch knapp die Hälfte der Delegierten anwesend war, fügten die Jusos Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eine empfindliche Niederlage bei. Die SPD ist jetzt nämlich offiziell für die Einführung einer 25-Stundenwoche – bei vollem Lohnausgleich versteht sich. So weit geht derzeit nicht einmal die Partei Die Linke. Die begnügt sich vorerst mit 30 Stunden.

Vor ein paar Jahren hatte die SPD sogar ihre Satzung geändert, um diesen „kleinen Parteitag“ ins Leben zu rufen. Er soll zwischen den eigentlichen Parteitagen „alle politischen und organisatorischen Fragen“ klären. Er besteht aus 150 Genossinnen und Genossen, die von den Landesverbänden in geheimer Wahl bestimmt werden. Das Besondere an dem Gremium: Der Parteivorstand, Vertreter der Bundestagsfraktion oder die Ministerpräsidenten der Länder gehören dem Gremium nur beratend an. Es ist ein echt basisdemokratisches Gremium. „Die Geister, die ich rief …“, wird sich nun mancher Spitzengenosse vielleicht denken.