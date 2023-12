Lars Klingbeil hält so etwas wie eine sozialdemokratische Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede, manche sprechen sogar von einem Gänsehautmoment. Er kann so emotional aufdrehen, dass manche Delegierte sogar zum Taschentuch greifen. „Wir haben gekämpft und gelitten“, skandiert er in die Halle auf der Messe Berlin. „Wir wurden vertrieben, gefoltert, ermordet“, ruft er den Delegierten zu und spielt auf die Zeiten des Kaiserreichs und des Nationalsozialismus an. Die SPD ist die älteste deutsche Partei, sie wurde 160 Jahre alt. Da gibt es viele Gründe, stolz zu sein – und darauf setzt der SPD-Chef. Doch was wird bleiben, außer dem Wohlfühlmoment im City Cube?