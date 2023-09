Wenn es einen Ort gibt, an dem kein Mensch etwas von „Reue und Demut“ wissen will, dann ist es ein bayerisches Bierzelt – erst recht nicht in Wahlkampfzeiten. Obwohl Bayern noch mitten in den Sommerferien steckt, betritt Hubert Aiwanger unter großem Jubel das volle Festzelt. Selbstgemalte Plakate werden hochgehalten: „Die Süddeutsche Zeitung trägt den Journalismus zu Grabe“, steht auf einem. Aiwanger beginnt mit der Bemerkung, wer so viel Rückendeckung der Bevölkerung habe, müsse sich vor keiner Schmutzkampagne fürchten.

​​​​Aiwanger rockt das Bierzelt Aber er sei nicht gekommen, darüber zu reden, er wolle aufzeigen, was in Bayern besser laufe als in Berlin und sonstwo. Habeck sei ein De-Industrialisierungsminister; Lauterbach solle sich um die Krankenhäuser im ländlichen Raum und nicht um die Freigabe von Cannabis kümmern; die Erbschaftssteuer gehöre komplett abgeschafft; wer Fleisch essen wolle, solle das; wer meint, Kinder sollten nicht mehr Papa und Mama sagen, ticke doch nicht ganz richtig – so geht das in freier Rede eine dreiviertel Stunde lang. Die Menge jubelt, die Maßkrüge kreisen, das Zelt dampft. Seine Interpretation von Reue und Demut: einfach nicht länger über die sogenannte Flugblatt-Affäre reden, sondern stur weiter Wahlkampf machen, als wäre nichts geschehen.