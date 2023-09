Wer mit den Gepflogenheiten im politischen Betrieb der Bundesrepublik keine Erfahrung hat, dürfte sich über das aktuelle Mega-Thema durchaus wundern. Es geht also um einen Mann namens Hubert Aiwanger, der einer Art bürgerlich-konservativer Protestpartei vorsteht und es geschafft hat, mit dieser eine Regierungskoalition im Freistaat Bayern einzugehen. Das Bündnis funktioniert seit mittlerweile fünf Jahren weitgehend reibungslos, Aiwanger ist in dieser Zeit nicht durch Abartigkeiten aufgefallen – bis vielleicht auf die Tatsache, bei einer Protestkundgebung im Juni gegen ein in Berlin geplantes Heizungsgesetz mit markigen Worten aufgetreten zu sein und bei dieser Gelegenheit deklamiert zu haben, „die schweigende große Mehrheit“ müsse sich „die Demokratie wieder zurückholen“. Welch eine Schandtat!

Dann taucht ein 36 Jahre altes makaber-sarkastisches Pamphlet auf, dessen Inhalt mit guten Gründen als antisemitisch gewertet werden kann. Der Herr Aiwanger bestreitet zwar, es geschrieben zu haben (der Bruder sei’s gewesen, er selbst habe nur ein paar Exemplare davon in seinem Schulranzen gehabt), entschuldigt sich aber sicherheitshalber für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Jetzt geht es dennoch um seinen Rücktritt als Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident. Und um noch viel mehr.

Haben die Deutschen keine anderen Probleme?

Ein ausländischer Botschafter, der in der Bundeshauptstadt seinen Dienst versieht und diesen Bericht ins heimatliche Außenministerium kabelt, dürfte bei seinen Diplomatenkollegen einige Verwunderung auslösen nach dem Motto: Haben die Deutschen derzeit keine anderen Probleme? Geht es bei denen nicht gerade mit der Wirtschaft den Bach runter? Sollten die sich nicht eher um ihre Fähigkeit zur Landesverteidigung oder um ihre künftige Rolle in der Welt kümmern, als um bizarre Flugschriften, die ein Landespolitiker vor mehr als dreieinhalb Jahrzehnten unter Mitschülern verteilt haben könnte?

Tatsächlich wird die „Affäre Aiwanger“ nicht einmal in israelischen Medien zur Kenntnis genommen (von ein paar Kurzmeldungen abgesehen), und dort hätte man nun wirklich allen Grund, angesichts vermeintlich antisemitischer Spitzenpolitiker in deutschen Landesregierungen hellhörig zu werden. Doch davon kann keine Rede sein. Der Fall Aiwanger ist mithin ein spezifisch deutscher Aufreger, der erst dann grenzüberschreitende Aufmerksamkeit erfahren wird, wenn er zu schwerwiegenden Implikationen führt. Etwa dergestalt, dass die Chancen eines gewissen Markus Söder auf die Eroberung des Bundeskanzleramts in zwei Jahren zunichte gemacht werden.

Der Aiwanger-Skandal ist aus politischer Vogelperspektive also eine Mischung aus Lokalposse, Medienhype, Kolportage und Intrigantentum – allerdings gewürzt mit den Besonderheiten der deutschen Vergangenheitsbewältigung. Man muss einerseits froh sein, dass hierzulande auch knapp 80 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft höchste Sensibilität herrscht, wenn es um echten (oder vermeintlichen) Antisemitismus geht. Andererseits entsteht der Eindruck, dass die bundesrepublikanische Erinnerungskultur mitunter aus sehr eigennützigen Motiven heraus politisch zweckentfremdet wird. Wenn inzwischen fast täglich die Nazi-Keule gegen aus linker Sicht missliebige Politiker oder Personen des öffentlichen Lebens geschwungen wird, geht die moralische Schlagkraft dieses Disziplinierungsinstruments naturgemäß verloren.

Harald Schmidt und Boris Palmer

Harald Schmidt oder Boris Palmer, um nur die jüngsten Beispiele zu nennen, sind ersichtlich keine rechtsradikalen Scharfmacher, geschweige denn Nazis oder Antisemiten. Insofern könnten die bayerischen Wähler auf die Idee kommen, dass jetzt auch ihr stellvertretender Landesvater dem grassierenden Tugendfuror zum Opfer fallen soll – und am 8. Oktober aus Solidarität ihr Kreuzchen erst recht bei den Freien Wählern machen. Da fällt dann nicht einmal mehr ins Gewicht, dass die Rolle Aiwangers im Zusammenhang mit dem Flugblatt tatsächlich einigermaßen dubios ist (egal, wie lange der eigentliche Vorgang her sein mag). Genau an dieser Stelle zeigt sich auch, wie linke Gesinnungs-Strategen am Ende ihre eigene Agenda durchkreuzen.

Und natürlich werden Kampagnen wie jene gegen Aiwanger (sämtliche Umstände der medialen Berichterstattung und der beabsichtigten politischen Vorteilsnahme lassen jedenfalls nicht den geringsten Zweifel an der Kampagnenhaftigkeit zu) stets zum sogenannten Whataboutism auf der Gegenseite führen, also zum Ruf nach Maßstabsgerechtigkeit: Was ist dann eigentlich mit jahrealten menschenverachtenden Tweets einer Vorsitzenden der Grünen Jugend? Hat nicht auch dieser oder jener linke Spitzenpolitiker früher einmal ganz schlimme Sachen gesagt? Das alles führt zu nichts anderem als zu einer Schnüffelei nach echten oder vermeintlichen Jugendsünden, und zwar stets im unbedingten Willen zur Extrapolation einstiger Verfehlungen in die Gegenwart hinein: Wer sich mit 17 Jahren für die Wehrmacht begeistert hat (so wird es jedenfalls von ehemaligen Mitschülern über Aiwanger berichtet), der dürfte auch 36 Jahre später noch im Sinn haben, möglichst bald in Polen einzumarschieren. Eine Betrachtungsweise also, die menschliche Lernfähigkeit und moralische Weiterentwicklung explizit ausschließt. Das wäre das Ende jeglicher politischen Kultur und letztlich eine Pervertierung der Demokratie in ein Regime opportunistischer Tugendwächter.

Insofern ist die Causa Aiwanger eben doch mehr als eine zum Riesenpolitikum aufgeblasene Lokalposse: Hier und dieser Tage entscheidet sich, ob wir als Gesellschaft noch fähig sind, den Menschen als jenes krumme Holz zu akzeptieren, aus dem Immanuel Kant zufolge eben nichts Gerades gezimmert werden kann. Wer hingegen nur stromlinienförmigen Politikern Legitimität zuzubilligen vermag, sollte sich nicht wundern, wenn Linientreue künftig noch mehr zählt als Kompetenz. Aus bürgerlicher Perspektive ist das eine Horrorvorstellung.