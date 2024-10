Führende Unionspolitiker haben das Paket, beziehungsweise seine entschärfte Endfassung, radikal kritisiert. Fraktionschef Friedrich Merz will den CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag die Ablehnung empfehlen. Das Paket sei „völlig entkernt worden … in den letzten Tagen und Wochen – wenn es denn überhaupt einen Kern hatte“, sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach Beratungen. Das „Paketchen“ sei „durchlöchert wie ein Schweizer Käse“, sagte CDU-Innenpolitiker Thorsten Frei. Auch der hessische Innenminister Roman Poseck nennt den Ampel-Kompromiss laut T-Online „halbherzig und unvollständig“. In der Migrationspolitik sei die Ampel „wieder einmal dem grünen Koalitionspartner entgegengekommen“, und: „Eine Trendwende in der Migrationspolitik lässt sich so nicht erreichen.“ Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul sprach im Deutschlandfunk von „Placeboantworten“.