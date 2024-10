Dass deutsche Landtagswahlen da keine großen Schlagzeilen machen, ist kaum verwunderlich, man hat eigene Sorgen. Umso beachtlicher ist es, dass man von dem, was sich Anfang September in Thüringen und Sachsen zugetragen hat, durchaus Notiz genommen hat. Dass eine in Teilen rechtsextreme Partei 80 Jahre nach dem Ende des Naziregimes in einem deutschen Bundesland die meisten Stimmen auf sich vereinigt, fand man immerhin so bemerkenswert, dass man es in Blättern wie der New York Times und der Washington Post mit ausführlichen Kommentaren versah.