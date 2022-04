Migrantenleben sind geprägt von vielen Zufällen. Was wäre gewesen, hätte er in den neunziger Jahren in Bonn nicht seine auch aus Kamerun stammende Frau Barbara kennengelernt? Was wäre gewesen, hätte er sich nicht mit einem handgeschriebenen Brief direkt beim Rektor am Numerus clausus vorbei einen Studienplatz erkämpft? „Es war besser, Politik und Soziologie in einem Land zu studieren, in dem Demokratie herrscht“, sagt er dazu heute. Und vor allem: Wo und was wäre er heute, wenn er, wie ursprünglich geplant, wieder zurückgekehrt wäre nach Afrika? Aber Dutzende Bewerbungen blieben erfolglos. Und die drei Kinder, erzählt Alemazung, identifizierten sich ohnehin mit Deutschland.